大樂透中秋「100組100萬」完整獎號、中獎彩券行　百萬富翁剩22席

逛全聯變富翁！7、8月發票中1000萬「幸運門市是它」：買啤酒中獎

記者鍾怡婷/綜合報導

▲統一發票7、8月中獎號碼出爐，全聯也開出千萬發票得主，提醒民眾快來對獎，也許幸運兒就是你。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲統一發票7、8月中獎號碼出爐，全聯也開出千萬發票得主，提醒民眾快來對獎，也許幸運兒就是你。（圖／記者鍾怡婷攝）
統一發票7、8月中獎號碼今（25）日開獎了！全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在嘉義朴子嘉朴門市，幸運中獎者花費339元購買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，即獲得特別獎1000萬元。

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特獎200萬開出門市為台中清水五權，幸運中獎者花費353元購買蛋捲、沙琪瑪等零食，獲得特獎200萬元。

全聯113年7、8月份共開出超過26萬個獎項，提醒7、8月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！

【統一發票7、8月中獎號碼】

特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

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