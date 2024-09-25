逛全聯變富翁！7、8月發票中1000萬「幸運門市是它」：買啤酒中獎

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▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

統一發票7、8月中獎號碼今（25）日開獎了！全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在嘉義朴子嘉朴門市，幸運中獎者花費339元購買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，即獲得特別獎1000萬元。特獎200萬開出門市為台中清水五權，幸運中獎者花費353元購買蛋捲、沙琪瑪等零食，獲得特獎200萬元。全聯113年7、8月份共開出超過26萬個獎項，提醒7、8月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者