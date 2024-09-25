逛全聯變富翁！7、8月發票中1000萬「幸運門市是它」：買啤酒中獎

統一發票7、8月中獎號碼今（25）日開獎了！全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在嘉義朴子嘉朴門市，幸運中獎者花費339元購買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，即獲得特別獎1000萬元。
特獎200萬開出門市為台中清水五權，幸運中獎者花費353元購買蛋捲、沙琪瑪等零食，獲得特獎200萬元。
全聯113年7、8月份共開出超過26萬個獎項，提醒7、8月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！
【統一發票7、8月中獎號碼】
特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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全聯113年7、8月份共開出超過26萬個獎項，提醒7、8月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！
【統一發票7、8月中獎號碼】
特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。