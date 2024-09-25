影／跟「彈跳豬」一起住！泰國最年長河馬歡慶59歲　享用水果大餐

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▲動物園為她準備水果和蔬果大餐，都是她平常喜歡吃的蔬果。（圖／翻攝自影片）

▲和梅瑪莉同住在泰國芭達雅動物園的侏儒河馬「彈跳豬」，近期成為網路上的動物明星。（圖／翻攝自X）

超可愛的泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）近期在全球社群平台掀起狂潮，而跟「彈跳豬」一起住在泰國芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的梅瑪莉（Mae Mali）是泰國年紀最大的河馬，她在今年9月歡慶59歲生日，園區為她舉行了盛大的生日派對，並提供豪華的水果大餐。位於泰國春武里府的綠山野生動物園近期喜事連連，先是「彈跳豬」爆紅讓園方賺入大筆泰銖和週邊商品商機，接著全泰國最老河馬也在園內歡59歲生日，讓民眾深信動物園有妥善照顧河馬們的生活起居，紛紛捐款資助河馬的生活。根據《美聯社》，動物園園長納隆維·喬喬伊（Narongwit Chodchoy）表示，她的生日當天湧入大量遊客為她慶生，動物園也收到了2萬泰銖（約等值新台幣）的捐款，準備為梅瑪莉建造一個新的庇護所。梅瑪莉於1967年6月8日首次從荷蘭蒂爾堡動物園（Tilburg Zoo）被帶到泰國，當時她只有一歲。2018年12月18日，她從曼谷都喜動物園（Dusit Zoo）搬遷至芭達雅的綠山野生動物園。目前梅瑪莉身體狀況良好，是泰國最年長的河馬。動物園官員相信，如果她在未來幾年保持健康，她可能會成為世界上最年長的河馬。世界上最年長河馬的記錄保持者是貝莎 (Bertha)，這匹河馬自1959 年開放以來一直生活在菲律賓馬尼拉動物園，直到2017年去世時估計享年65歲。現存最年長的圈養河馬是盧河馬（Lu the Hippo），現年64 歲，牠目前住在美國佛羅里達州野生動物州立公園（Ellie Schiller Homosassa Springs Wildlife State Park）。河馬的平均壽命為40歲至50歲之間，因此梅瑪莉可以說是非常長壽。而「彈跳豬」的品種侏儒河馬（Pygmy hippos），主要分布於西非的熱帶雨林與沼澤，野生環境中僅存不到3000隻，侏儒河馬的壽命通常更短，壽命平均為30歲至42歲之間。