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「西馬隆颱風」生成了！最新預估路徑、影響出爐　台灣雨越下越多

記者張志浩／綜合報導

▲ 日本氣象廳表示，今年第16號颱風「西馬隆」生成，未來路徑將往東北移動，對台灣並無影響。（圖／日本氣象廳）
▲ 日本氣象廳表示，今年第16號颱風「西馬隆」生成，未來路徑將往東北移動，對台灣並無影響。（圖／日本氣象廳）
日本南方海域今（25）日上午出現新的「熱帶性低氣壓」，中午左右，日本氣象廳已將其升格為「西馬隆颱風」（國際命名：Cimaron），中央氣象署指出，西馬隆颱風是短命颱，預估明（26）日就會減弱回低壓，對台灣無影響。

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氣象署預報員黃恩鴻指出，日本南方早上有熱帶性低氣壓生成，原先預估今晚會變成「西馬隆颱風」，但日本氣象廳中午左右就升格，西馬隆颱風路徑會往東北，當地發展條件不好，加上颱風會一直往更高緯度的地方移動，預估颱風很快換減弱回熱帶低壓，並在週末前變成溫帶氣旋，對台灣並無影響。

▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，尤其下週一起天氣特別不穩定，要留意異常降雨出現。（圖／中央氣象署）
▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，尤其下週一起天氣特別不穩定，要留意異常降雨出現。（圖／中央氣象署）
黃恩鴻表示，對台灣而言較需注意的，是菲律賓東方海域也有熱帶擾動，未來幾天它會先往南方移動一點，但由於環境良好，各國模式預測成為颱風的機率偏高， 生成時間預估是在週日（9/29）過後。

路徑上，颱風在菲律賓附近生成時，位置就很接近台灣，後續會先朝西北移動，雖然這個季節太平洋高壓不強，北方高壓也會帶著颱風轉向東北，但仍不排除未來這個新颱風對台灣造成威脅，氣象署將持續觀察颱風動態。




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