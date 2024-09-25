潘威倫引退式超盛大！統一獅3連霸功臣齊聚　布雷、高國慶都出席

潘威倫引退式超盛大！繼上周末中信兄弟為資深球星周思齊舉辦引退賽後，統一7-ELEVEn獅球星「嘟嘟」潘威倫，也將在28、29日迎接個人的引退賽。統一球團今（25）日宣布，將在29日的引退儀式，邀請2007~2009年3連霸期間的25位隊友齊聚。其中也包含跨海而來的洋砲布雷，而一色優教練則因行程無法出席。
潘威倫為獅奪3連霸 25位隊友齊聚
統一球團表示，2003年潘威倫加入統一獅，至今22年中職選手生涯，本季將高掛球衣卸下選手身份，回顧潘威倫生涯榮耀時刻，創造許多榮耀紀錄，生涯累計至今149勝、投球局數、投球數等各項投手指標數據都是聯名頂尖紀錄。擁有再多個人獎項的嘟嘟，其實心中最期待就是每一次帶領球隊拿下總冠軍榮耀時刻，那是一個團體齊心奮戰努力而來的。
2007~2009年期間，在嘟嘟潘威倫與隊友齊心努力下，成就獅隊首次三連霸榮耀，每一場關鍵戰役，潘威倫總是挺身而出，但這些榮耀對於潘威倫而言是屬於每一位隊友的，就在9.29 Du My Best潘威倫引退儀式，獅隊特別邀請曾經與潘威倫一起共創榮耀三連霸的隊友，齊聚在台南棒球場，再次喚起曾經的那份感動，其中包括洋將布雷也遠洋來到台南參加潘威倫引退儀式，這次即將回到台南主場的三連霸隊友。
洋將布雷遠洋來台 留下完美回憶
包含投手群曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、高建三、潘俊榮，外野手黃甘霖、潘武雄、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓，內野手布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰及捕手高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超，共25位隊友再次齊聚共襄盛舉，讓統一獅隊史35週年在今年球季例行賽留下完美的回憶。
統一獅總經理蘇泰安表示：「本週潘威倫引退活動是今年度球隊最重要活動，為了跟潘威倫致敬，感謝潘威倫與隊友一起創造隊史三連霸最高榮耀，本週日也很歡迎2007~2009三連霸潘威倫隊友們一起齊聚在台南棒球場，見證潘威倫生涯最重要時刻，除了布雷之外，也特地邀請遠在美國的一色優教練，可惜因行程無法出席非常可惜，期待大家再次相聚見證感動時刻。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
統一球團表示，2003年潘威倫加入統一獅，至今22年中職選手生涯，本季將高掛球衣卸下選手身份，回顧潘威倫生涯榮耀時刻，創造許多榮耀紀錄，生涯累計至今149勝、投球局數、投球數等各項投手指標數據都是聯名頂尖紀錄。擁有再多個人獎項的嘟嘟，其實心中最期待就是每一次帶領球隊拿下總冠軍榮耀時刻，那是一個團體齊心奮戰努力而來的。
2007~2009年期間，在嘟嘟潘威倫與隊友齊心努力下，成就獅隊首次三連霸榮耀，每一場關鍵戰役，潘威倫總是挺身而出，但這些榮耀對於潘威倫而言是屬於每一位隊友的，就在9.29 Du My Best潘威倫引退儀式，獅隊特別邀請曾經與潘威倫一起共創榮耀三連霸的隊友，齊聚在台南棒球場，再次喚起曾經的那份感動，其中包括洋將布雷也遠洋來到台南參加潘威倫引退儀式，這次即將回到台南主場的三連霸隊友。
洋將布雷遠洋來台 留下完美回憶
包含投手群曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、高建三、潘俊榮，外野手黃甘霖、潘武雄、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓，內野手布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰及捕手高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超，共25位隊友再次齊聚共襄盛舉，讓統一獅隊史35週年在今年球季例行賽留下完美的回憶。
統一獅總經理蘇泰安表示：「本週潘威倫引退活動是今年度球隊最重要活動，為了跟潘威倫致敬，感謝潘威倫與隊友一起創造隊史三連霸最高榮耀，本週日也很歡迎2007~2009三連霸潘威倫隊友們一起齊聚在台南棒球場，見證潘威倫生涯最重要時刻，除了布雷之外，也特地邀請遠在美國的一色優教練，可惜因行程無法出席非常可惜，期待大家再次相聚見證感動時刻。」