潘威倫引退式超盛大！統一獅3連霸功臣齊聚　布雷、高國慶都出席

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▲統一獅總經理蘇泰安表示，為感謝潘威倫與隊友一起創造隊史三連霸最高榮耀，本週日很歡迎2007~2009三連霸潘威倫隊友們一起齊聚在台南棒球場。（圖／統一獅提供）

潘威倫引退式超盛大！繼上周末中信兄弟為資深球星周思齊舉辦引退賽後，統一7-ELEVEn獅球星「嘟嘟」潘威倫，也將在28、29日迎接個人的引退賽。統一球團表示，2003年潘威倫加入統一獅，至今22年中職選手生涯，本季將高掛球衣卸下選手身份，回顧潘威倫生涯榮耀時刻，創造許多榮耀紀錄，生涯累計至今149勝、投球局數、投球數等各項投手指標數據都是聯名頂尖紀錄。2007~2009年期間，在嘟嘟潘威倫與隊友齊心努力下，成就獅隊首次三連霸榮耀，每一場關鍵戰役，潘威倫總是挺身而出，但這些榮耀對於潘威倫而言是屬於每一位隊友的，就在9.29 Du My Best潘威倫引退儀式，包含，共25位隊友再次齊聚共襄盛舉，讓統一獅隊史35週年在今年球季例行賽留下完美的回憶。統一獅總經理蘇泰安表示：「本週潘威倫引退活動是今年度球隊最重要活動，，除了布雷之外，也特地邀請遠在美國的一色優教練，可惜因行程無法出席非常可惜，期待大家再次相聚見證感動時刻。」