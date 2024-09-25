短今被周思齊點名內心暗爽　突爆「膝蓋積水」鬆口退休計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄自認體力大不如前。（圖／記者李政龍攝）

中信兄弟球星周思齊在引退賽中致詞，提到「兄弟齊心，大家都愛短今」逗樂球迷，短今今（25）日出席「CheeRRun地方創生啦啦隊」活動被問到此事，她表示當下滿錯愕，對於外傳她也要退休，短今坦言其實她的膝蓋已經有積水，但仍會跳到膝蓋不行為止，要大家別擔心，她暫時還不會退休。短今說當天周思齊引退賽時，本來已經哭到不行，結果突然被點名，有點錯愕，但後來在心裡暗爽，剛好隔天就是她的生日，也算是很棒的生日禮物，之前短今曾說過喜歡彭政閔與李振昌，經過這次偶像名單又多了一個，「可以再多喜歡周思齊學長！」而當時周思齊說的一句話讓大家誤會短今也要退休，短今也回應，「我還可以再守個幾年。」短今表示自己的膝蓋其實有舊傷，因為跳舞跳太兇，膝蓋有積水，透過針灸治療，醫生也建議她不要再跳了，短今表示，「我應該會跳到膝蓋快不行的時候！」33歲的短今曾說今年要結婚，雖然目前仍沒有對象，不過她還是很有自信年底可以嫁出去。除此之外，啦啦隊女神林襄則吐露身體出狀況，應援到第7局就會心跳很快，每天要吃10顆保健品，「感覺體力不如從前，可能體重太輕，回家就會用枕頭墊著腳。」之前瘦到39公斤，經過努力養肉現在已經回到41公斤，但還是很瘦。