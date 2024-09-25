京都蛋包飯之神「幸村元吉」來台！7天全台巡迴料理　報名方式曝

京都「The·洋食屋Kichi Kichi（ザ‧洋食屋キチキチ）」堪稱是許多台人到關西旅遊時必去景點之一，原因在於該店紅帽主廚「幸村元吉」所製作的蛋包飯有著華麗肢體動作，讓該店成為京都超人氣的餐廳，而幸村元吉也被封為蛋包飯之神。如今台灣人有機會直接在台灣見到本人，由日本家電品牌「虎牌」邀請，幸村元吉將來台，舉行「日本神級蛋包飯快閃廚房」系列活動：10月18日-10月20日將有夢幻蛋包料理秀、10月24日-10月27日將有全台巡迴廚藝教室，粉絲們將有機會看到蛋包飯之神現場製作蛋包飯的華麗秀。
日本虎牌將邀請到京都蛋包飯之神「The・洋食屋Kichi Kichi（ザ・洋食屋キチキチ）」的紅帽主廚「幸村元吉」，結合虎牌最新上市的IH 電子鍋獨家開發料理，舉辦「日本神級蛋包飯快閃廚房」系列活動。台灣人不用飛出國，也可以在台近距離欣賞宛如跳舞般的蛋包料理秀，以及可品嘗到讓日本網友稱呼「神級美味」、一刀劃開像火山熔岩爆漿的軟嫩蛋包飯，讓台灣民眾大飽眼福與口福。
📍夢幻蛋包料理秀
日期：10月18日-10月20日，每天4場
時間：11:00-12:20、12:40-14:00、14:20-15:40、16:00-17:20
地點：虎牌台北旗艦店－台北市中山區復興南路一段24號
報名方式：9月25～10月16日期間日本虎牌TIGER生活館消費滿千，即送夢幻蛋包料理秀。需至報名頁面完成報名，名額有限、先搶先贏。每筆訂單凡超過1000元者，即獲得參加資格1名，每筆訂單僅能兌換1名報名名額。
體驗料理：Kichi Kichi雞肉蛋包釜飯(醬汁含有牛肉)
📍全台巡迴教室
蛋包飯之神主廚幸村元吉-北中南指定百貨巡迴，包含新光三越台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地、板橋大遠百，可近距離欣賞宛如跳舞般的蛋包料理秀、傳授獨家滑嫩蛋包作法，還會教大家如何使用虎牌電子鍋快速製作出釜飯與和風蘑菇漢堡排。
日期：10月24日-10月27日，每天2場
時間：14:00-15:00 、16:00- 17:00
地點：四天分別在新光三越台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地、板橋大遠百。
報名方式：點選活動日期頁面（按此），選擇場次時間，並完成活動費用付費流程，即可參加活動，每場限額20名。
示範料理：KichiKichi招牌蛋包飯(含有牛肉)/和風蘑菇牛肉漢堡排。
報名費：500元（包含體驗來自京都排隊名廚2道料理試吃，價值1,800元保溫瓶贈品乙支）
另外，哈日族肯定也喜歡吃日式漢堡排，台北晶華酒店二樓上庭酒廊也攜手美國肉類出口協會，選用美國頂級肋眼牛肉打造一系列擷取美日精華的「和洋漢堡排套餐」，鮮甜多汁且肉味十足的美國牛肉佐以調味細緻的日式烹調手法。每款漢堡排主食皆搭配花蓮放牧蛋料理、自助式新鮮小農沙拉吧以及新鮮果汁、飲品，售價1,280元起，每周六、日上午十點半至下午五點於上庭酒廊限量供應。
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📍夢幻蛋包料理秀
日期：10月18日-10月20日，每天4場
時間：11:00-12:20、12:40-14:00、14:20-15:40、16:00-17:20
地點：虎牌台北旗艦店－台北市中山區復興南路一段24號
報名方式：9月25～10月16日期間日本虎牌TIGER生活館消費滿千，即送夢幻蛋包料理秀。需至報名頁面完成報名，名額有限、先搶先贏。每筆訂單凡超過1000元者，即獲得參加資格1名，每筆訂單僅能兌換1名報名名額。
體驗料理：Kichi Kichi雞肉蛋包釜飯(醬汁含有牛肉)
📍全台巡迴教室
蛋包飯之神主廚幸村元吉-北中南指定百貨巡迴，包含新光三越台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地、板橋大遠百，可近距離欣賞宛如跳舞般的蛋包料理秀、傳授獨家滑嫩蛋包作法，還會教大家如何使用虎牌電子鍋快速製作出釜飯與和風蘑菇漢堡排。
日期：10月24日-10月27日，每天2場
時間：14:00-15:00 、16:00- 17:00
地點：四天分別在新光三越台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地、板橋大遠百。
報名方式：點選活動日期頁面（按此），選擇場次時間，並完成活動費用付費流程，即可參加活動，每場限額20名。
示範料理：KichiKichi招牌蛋包飯(含有牛肉)/和風蘑菇牛肉漢堡排。
報名費：500元（包含體驗來自京都排隊名廚2道料理試吃，價值1,800元保溫瓶贈品乙支）
另外，哈日族肯定也喜歡吃日式漢堡排，台北晶華酒店二樓上庭酒廊也攜手美國肉類出口協會，選用美國頂級肋眼牛肉打造一系列擷取美日精華的「和洋漢堡排套餐」，鮮甜多汁且肉味十足的美國牛肉佐以調味細緻的日式烹調手法。每款漢堡排主食皆搭配花蓮放牧蛋料理、自助式新鮮小農沙拉吧以及新鮮果汁、飲品，售價1,280元起，每周六、日上午十點半至下午五點於上庭酒廊限量供應。