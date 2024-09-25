影／搶救泰國洪災受困動物！在清邁開小船載貓狗和羊　逾10人死亡

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九月初摩羯颱風（Yagi）重創越南北部、菲律賓、中國海南地區和泰國北方，再加上季節性暴雨影響，泰國的清邁府和清萊府陷入30年以來最慘洪災，已有超過10人死亡，數千人流離失所。救難團隊於昨（24）日開著小船搶救受困動物，沿途將貓、狗和羊救上船。對於喜愛動物的泰國人來說，任何動物都是一條生命，因此搜救團隊也特別派出搶救動物的小船，接濟因洪水而受困的貓、狗和羊。從影片中可看到搜救團隊沿路尋找動物，找到後用繩索套住動物，讓動物能順利上船。另一艘小船則到處尋找受困的小狗和小貓，在影片的尾段可以看到找到小狗們的搜救人員露出快樂的笑容，後續團隊將為這些動物尋找原主人或找人認養。這起洪災造成數百人在鄰國緬甸和越南喪生，數十萬人在東南亞和中國流離失所，由於暴雨季節仍持續，泰國氣象局預估未來仍有土石流和山崩的可能性。