不信張艾嘉71歲了！羅PD揭《艾嘉食堂》燒錢合作：希望B2變有錢人

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▲B2（右）現身羅PD（左）直播，兩人也聊到許多節目製作細節。（圖／泰坦星文創）

▲羅PD（右）開玩笑說希望B2（左）變有錢人，就可以繼續合作。（圖／泰坦星文創）

▲《艾嘉食堂》10月5日在三立都會台週六晚上八點首播。（圖／泰坦星文創影視提供）

1953年出生的張艾嘉，今年已經71歲，近來她挑大梁主持的節目《艾嘉食堂》未播先轟動，製作人B2更現身南韓知名製作人羅PD的直播，搶先曝光90秒預告，羅PD也好奇張艾嘉在華語娛樂圈的地位，在得知她已經70歲後，羅PD和網友都相當驚訝，因為她的樣子非常年輕。《艾嘉食堂》製作人B2昨（24）日下午無預警現身首爾羅PD辦公室直播，B2在直播一登場即送上各種知名零食作為伴手禮，初次見到小泡芙的羅PD也迫不及待打開來吃，原本的《艾嘉食堂》宣傳放送直接變成小泡芙吃播，B2表示還帶了很多要送給全辦公室的同事吃，羅PD開玩笑說：「不行，全都是我的！」笑翻眾人。羅PD一開口就超犀利，開玩笑說B2真的是金湯匙，能花錢購買正版版權，他在得知拍攝工作人員光是PD就超過20位，總工作人員數更是超過150位，人力費用再加上設備費用、機票費用、演員酬勞等等，另外還有授權金，他算了算開玩笑說：「」他也透露會和B2合作，並不是因為授權金，是因為B2團隊真的非常用心，雙方討論很久節目核心價值，讓他感受到《艾嘉食堂》團隊的誠意，他也誠心的希望《艾嘉食堂》能夠獲得高收視率，「」讓他們能繼續合作第二季、第三季。他們在節目上一起觀看首度曝光的《艾嘉食堂》90秒預告片，王大陸一登場隨即引起韓國網友關注，紛紛留言「是王大陸」、「好久不見王大陸」、「王大陸還是一樣帥氣」，柯佳嬿的現身更是又引起一陣驚呼，「都是在韓國知名的演員」、「卡司好堅強」、「王大陸和柯佳嬿令人驚訝的同台」、「開始感到好奇了」。羅PD也好奇張艾嘉在華語娛樂圈的地位，在得知她除了是演員，還是導演、作家等等多重身分之後，感到非常驚訝，但更令人驚訝的是當B2表示張艾嘉已經71歲了，仍親自在《艾嘉食堂》中下廚翻鍋炒飯後，羅PD顯露非常吃驚的表情，網友則紛紛歪樓表示不敢相信張艾嘉已經超過70歲，因為她的樣子還非常年輕！直播的最後B2特別送上非常珍貴的「結婚新人限定版」金門高粱，象徵雙方的結盟，當羅PD詢問送上這份禮物的意義時，B2開玩笑說：「」出乎意料的「告白」讓羅PD當場對使用2樓辦公室的藝瑟PD說：「」兩位最強綜藝PD的趣味互動，笑翻一眾網友。值得一提的是目前人在台北拍攝餐廳主題實境綜藝節目的Super Junior隊長利特，竟現身觀看直播，並多次留言，表達自己正在台北看直播，還熱情呼籲大家多多留言，強力地表達自己對羅PD的支持！而事實上《艾嘉食堂》在節目訊息公開後，即獲得韓方高度重視，CJ ENM集團更特別在韓國發布新聞稿，獲得多家媒體報導，節目嘉賓(G)I-DLE舒華公開後，在韓飯間更是獲得巨大的關注，《艾嘉食堂》10月5日在三立都會台週六晚上八點首播、Netflix（亞洲地區）週六晚上十點、華視主頻隔週六晚上八點播出。