統一發票7、8月開獎了！萊爾富開出「200萬大獎」　幸運門市出爐

統一發票7、8月中獎號碼今（25）日下午開獎了！獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「38039158」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「08276859」。萊爾富開出特獎200萬1組，該名消費者僅花45元，即抱走200萬元獎金，成為幸運得主。
113年7-8月期統一發票今（25）日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「38039158」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「08276859」，3組頭獎的中獎號碼分別為「32110911」、「84289408」及「13446901」。
萊爾富本期開出特獎200萬元1組。萊爾富表示，繼今年7月(113年5-6月期)開出2組雲端發票專屬獎100萬元，今年9月（113年7-8月期）財神再次眷顧萊爾富開出1組200萬元特獎。
本期（113年7-8月期）開出的200萬特獎幸運門市位在新竹香山區「萊爾富香山三姓橋店」，這位幸運兒僅消費45元購買飲品與巧克力各1件，就中了發票特獎200萬元。
統一發票7、8月中獎號碼開出！千萬特別獎號碼「38039158」
特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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萊爾富本期開出特獎200萬元1組。萊爾富表示，繼今年7月(113年5-6月期)開出2組雲端發票專屬獎100萬元，今年9月（113年7-8月期）財神再次眷顧萊爾富開出1組200萬元特獎。
本期（113年7-8月期）開出的200萬特獎幸運門市位在新竹香山區「萊爾富香山三姓橋店」，這位幸運兒僅消費45元購買飲品與巧克力各1件，就中了發票特獎200萬元。
統一發票7、8月中獎號碼開出！千萬特別獎號碼「38039158」
特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。