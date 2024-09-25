輝煌不再！Kmart將關閉美國最後1間實體店　全盛時期曾有2000分店

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已有60多年歷史的美國零售巨頭凱馬特（Kmart），過去曾是美國最具代表性之一的連鎖百貨，全盛時期更在全美擁有超過2000家門市。不過在沃爾瑪（Walmart）和達吉特百貨（Target）夾殺下，凱馬特因經營不善問題，宣布關閉美國本土最後一家大型實體店，未來只剩邁阿密一間小店，以及夏威夷、關島等地的分店繼續支撐。綜合媒體報導，凱馬特目前僅存的大型實體店，位於紐約長島布里奇漢普頓（Bridgehampton），但在10月20日之後，這家實體店將永久拉上鐵門。擁有布里奇漢普頓購物中心的不動產投資信託公司「Kimco Realty Corp」證實消息之餘，凱馬特的職員也向傳媒表示，店鋪將於下月20日停業。凱馬特始於19世紀末，當時創辦人克雷斯吉（Sebastian Spering Kresge）在底特律市中心開設了一家以他的名字命名的小型零售店。直到1962年，第一家凱馬特開在密西根州（Michigan）花園城（Garden City）。凱馬特最知名的地方在於，特價商品區放置藍色閃爍燈，來吸引顧客搶購，也因此建立了忠實的客戶群，幫助美國定義了數十年的購物文化。凱馬特在全盛時期擁有超過2000多家商店，過去還吸引本地名人如瑪莎史都華（Martha Stewart）成為客戶，並且在1990年代末期與該零售商合作推出了「瑪莎史都華日常生活系列」家居用品。不過到了2000年代初期，因沃爾瑪、達吉特、好市多等大型連鎖店興起，提供了更具競爭力的價格和更強大的線上服務，使凱馬特難以對抗，最終走向沒落。在凱馬特最後一間位於布里奇漢普頓的實體店關閉後，撇除夏威夷、關島、美屬維京群島（Virgin Islands）的大型分店之外，凱馬特在美國本土的實體店面將只剩下一處小型實體店面，佔據邁阿密At Home家品店的其中一個角落。