川普和賀錦麗誰當選能保護台灣？美民調揭美國選民想法

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美國總統大選倒數約40天，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與共和黨總統候選人川普仍呈現膠著，台灣民眾也關注兩人對台海議題的主張。美國民眾又是怎麼看？美國智庫「全球事務研究所」最新民調顯示，美國選民認為，共和黨總統候選人川普更能有效處理中國對台灣的軍事行動，賀錦麗的支持者則更願出兵護台。根據Axios報導，「全球事務研究所」（Institute for Global Affairs）民調顯示，賀錦麗在全國選民中以52%對48%的微弱優勢，被民眾認為更有能力堅決捍衛美國利益。但川普在亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州這六個關鍵搖擺州中，在此議題上的支持率領先賀錦麗。這六個搖擺州之中，有58%的選民認為川普更可能終止在加薩及烏克蘭的戰爭，賀錦麗只有42%。全美選民相信川普更可能終止戰爭的比例為51%，賀錦麗則是49%。這項民調也問及若中國武力犯台，搖擺州有58％選民認為川普更能有效應對，賀錦麗僅42％，全美選民部分，有53％認為川普能有效應對，賀錦麗為47％。在保護台灣方面，民主黨人及共和黨人支持的比例幾乎一致，分別有44%及45%贊同，但有意投給賀錦麗的選民之中，認為美國應出兵保護台灣的比例遠高於川普的支持者多達18%。「全球事務研究所」資深研究員韓納（Mark Hannah）指出，賀錦麗的外交政策願景並沒有比川普明確，尤其是對搖擺州選民而言，因川普的競選團隊幾個月來一直在用訊息轟炸搖擺州。