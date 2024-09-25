羅廷瑋在怕什麼？他怒批：把藍白支持者當塑膠　把民進黨當老佛爺

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國民黨立院黨團杯葛中央政府總預算，昨在程序委員會再將總預算案暫緩列案，不過國民黨立委羅廷瑋卻投棄權，未與其他藍委一致投票，引發爭議。羅廷瑋今（25）日凌晨在臉書向外界致歉，但仍難以止血。媒體人張禹宣說，羅廷瑋把自己的支持者當塑膠，把民進黨的人當老佛爺在捧。張禹宣說，在台中市長盧秀燕強力輔選下，國民黨在台中多了三席年輕新科立委，包括羅廷瑋、廖偉翔與黃健豪，但這三人不只獲國民黨支持，為了搶年輕票，還與民眾黨合作。張禹宣說，羅廷瑋昨天如果投支持，媒體不會特別報導，但羅廷瑋棄權後，反而被媒體注意，而羅廷瑋原本獲藍白支持，現在藍白選民也不滿，羅廷瑋想期待，棄權後民進黨不要推動罷免，藍白也低調，全面冷處理，但這根本天方夜譚，現在民進黨看到羅廷瑋怕了，絕對把罷免炒到熱，這些無關意識型態，這就是單純選舉的責任政治，立委要對於自己的民意基礎負責！