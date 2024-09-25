任天堂專賣店確定來台！進駐新光三越A11時間曝　快閃店搶先登場

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▲任天堂Nintendo專賣店即將來台。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲任天堂Nintendo專賣店即將來台。（圖／記者鍾怡婷攝）

寶可夢中心去（2023）年12月進駐新光三越A11！好消息是，任天堂Nintendo專賣店也證實要來台灣了，今（25）日日本任天堂表示將與新光三越合作，在台灣開出首間專賣店，預計2025年春天開幕，選定與寶可夢同地點的新光三越A11 3樓。今（25）日本任天堂營業本部本部長竹內壽郎參加新光三越週年慶記者會，證實日本「任天堂Nintendo專賣店」即將登台。「任天堂Nintendo專賣店」預計將在2025年春天開幕，進駐信義新光三越A11，由法雅客代理，店內將會以遊戲主機、遊戲角色周邊為主，接下來免去日本，也能買到瑪利歐、薩爾達、動物森友會等眾多周邊。此外，瑪利歐快閃店搶先在10月中旬登場，就在新光三越A9的9樓，瑪利歐快閃店除了北部外，在中南部也會陸續與粉絲見面。並且，今年新光三越週年慶將與超級瑪利歐聯名，推出近30款限量贈品，預估將引爆全民收藏熱潮。