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連3天同站買方！三大法人聯手買超498億元　外資再敲347億元

記者魏妤庭／台北報導

▲台股今日開高走高，終場大漲330點來到22761點，漲幅1.47%，成交量4362億元。其中，三大法人合計買超498億元。（圖／取自pixabay）
▲台股今日開高走高，終場大漲330點來到22761點，漲幅1.47%，成交量4362億元。其中，三大法人合計買超498億元。（圖／取自pixabay）
受到美股激勵，台股今（25）日開高走高，開盤就大漲137.5點，終場大漲330點來到22761.6點，漲幅1.47%，持續站穩季線上方，成交量4362億元。其中，三大法人合計買超498億元。

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權值股今日普遍走揚，台積電一開盤股價立即重返千元俱樂部，激勵台股指數同步攻高，盤中微幅震盪，在998元到1000元之間徘徊，但終場以1005元作收且收在最高點，漲18元或1.82%。鴻海則同樣開出紅盤，以188.5元收，漲5.5元或3.01%。廣達則是272.5元收，漲16元或6.24%。聯發科漲30元到1225元作收，漲幅2.5％。

另受到美東碼頭工人罷工機率大增影響，市場預期貨櫃運價持續高檔，也推升航運股一連數日表現亮眼，其中，萬海昨日亮燈漲停，今日終場又再度亮燈漲停，以99.7元漲停板作收，漲9元或9.92%。長榮則是站穩200元關卡，漲幅超過2%，陽明股價來到70.4元，漲2.8元或4.14%。

觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連5買」買超347.39億元；投信「連28買」，今日買超22.52億元；自營商（自行買賣）「連5買」買超79.81億元，合計三大法人買超498.12億元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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