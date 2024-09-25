北檢辦超思雞蛋弊案　吳子嘉轟「辦假的」沒揪出這2個幕後藏鏡人

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檢調辦超思與亮采進口雞蛋案，昨天約談畜產會、農業部公務員、超思與亮采公司人員共8名被告。漏夜複訊後，今天凌晨諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，並限制出境、出海。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉痛批「北檢辦假的！」這些被告裡面一個幕後藏鏡人都沒有，請問新潮流南部立委去哪了，時任時任農業部長陳吉仲和中央畜產會董事長林聰賢連約談都沒約談，北檢好意思說辦這案子。去年雞蛋短缺期間，超思公司受農業部委託進口了8814萬顆雞蛋，總價達4.7億元，由於超思公司資本額僅50萬元，且在進口過程中幾乎不需承擔任何營運成本，3800萬元高額手續費輕鬆入袋，遭在野黨、監察院認為其中可能有弊或涉及違失，時任農業部長陳吉仲和中央畜產會董事長林聰賢已為此請辭負責，但司法調查遲至昨天才有進展。吳子嘉說，超思這個案子簡單來說，就是新潮流南部立委、陳吉仲、林聰賢合作A政府的錢，這批人有多壞，都是前總統蔡英文任內壞官員，北檢真的有點出息，好意思說辦這案子，北檢昨日偵訊的人，沒有一個大頭、幕後藏鏡人一個都沒有，陳吉仲、林聰賢去哪了？吳子嘉還點名辦超思案的檢察官就是辦柯文哲案的檢察官，這表示柯文哲案的人力需求降低，所以檢察官才可以去辦其他案子。吳子嘉痛批，只要沒抓到新潮流半個人、沒有約談林聰賢、陳吉仲就是辦假的，檢察長、賴清德都要負責，他也喊話賴清德，如果手下檢察官是這種辦案方式，就是辦假案、騙子、詐欺。