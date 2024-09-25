王祖賢住林牧潔娘家飯店！蘇澳海邊賞景、躺床看日出　一晚房價曝

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▲「Brighthouseノ光之旅」於臉書貼出王祖賢曾下塌飯店的照片。（圖／翻攝「Brighthouseノ光之旅」臉書）

▲「Brighthouseノ光之旅」的海景房，能直接欣賞到超美海景。（圖／翻攝「Brighthouseノ光之旅」官網）

▲「Brighthouseノ光之旅」的「雙人海景房」在非假日的房價，每晚只要5800元起。（圖／翻攝「Brighthouseノ光之旅」官網）

資深女星王祖賢被封為「永遠的女神」，儘管已經淡出演藝圈好長一段時間，但是日前返台現身台中素食餐廳，依舊引起外界注意，現又有宜蘭飯店業者貼出王祖賢下榻自家飯店的照片，引發議論，該飯店「Brighthouseノ光之旅」原來是紅豆食府董娘林牧潔的父親所經營的飯店，位在宜蘭蘇澳海邊，房間幾乎都擁有超美海景，標榜能躺在床上看日出，房間每晚房價也曝光。女星王祖賢因演出電影《倩女幽魂》中的「聶小倩」一角紅遍亞洲，最近已淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前曝光，但是一舉一動依舊受到矚目，繼在台中被目擊之後，王祖賢也被業者爆出曾住過宜蘭蘇澳的「Brighthouseノ光之旅」，該飯店正是紅豆食府董娘林牧潔的父親在蘇澳所經營的飯店。「Brighthouseノ光之旅」位在蘇澳的豆腐岬風景區，本就是個小海灣，因擁有特殊的豆腐狀礁岩景觀而聞名，並且因地利之便，從房間就可以看到絕美海景，甚至標榜躺房間就可以看到日出，業者還聲稱是「亞洲獨一無二的燈塔飯店」。查詢訂房網站Bookong.com對於飯店的評論，「Brighthouseノ光之旅」有著8.9的高分，旅客留言表示風景漂亮之外，也提及「附近有知名景點可以拍拍照，早上若是天氣好也是欣賞日出的好地方！」，也有旅客大推一泊一食方案，提及「早餐還有有機豆漿/白粥/西式沙拉+三明治。戶外設施還有小型高爾夫球可以玩，相當不錯。」足見評價不錯。至於王祖賢本人所住的房型，據悉是「海景套房」，但海景套房分不同房型，《NOWnews今日新聞》記者實際上官網查詢，發現最貴的是「VIP極致海景雙人房」，而