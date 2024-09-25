Derrick Rose有望用「魔獸模式」來台打球？TPBL：暫無開特例計畫

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「飆風玫瑰」Derrick Rose有機會在TPBL新賽季來台獻技嗎？在被NBA曼菲斯灰熊隊裁掉之後，台灣球界熱烈討論這一名前MVP後衛來台打球的可能性，不過根據現有聯盟規章，洋將月薪不得超過2萬美元，低於他的市場行情。聯盟方面表示，目前沒打算開會對此開特例，所以Rose要來應該就是必須要符合目前的規則。桃園台啤永豐雲豹上一季豪賭簽下前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），最終也如願在6月登頂，拿下隊史首冠，證明這一筆操作相當正確。該隊之前也曾用T1聯盟的特例規則簽下「魔獸」霍華德（Dwight Howard）提升球隊戰力之虞，也帶來巨大場外聲量。當時T1聯盟規章第15條第4點有提到，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約。」如此就給了某些特定球員透過領隊會議，「開特例」超出規定薪資進入聯盟的打球的可能性。不過在新聯盟TPBL已經確定洋將月薪上限為2萬美元，如此將很難簽下大牌國外球星。在此前Derrick Rose被宣布遭到灰熊裁掉後，不少球迷都相當期待他是否有機會加盟台灣職籃，不過實際上操作並不容易。稍早《NOWnews》詢問TPBL內部人員，對方表示目前聯盟規章就是洋將月薪上限為2萬美元，而且暫時沒有收到要再開會給予特例的消息，因此新賽季看到「飆風玫瑰」來台的可能性不高。而雲豹執行長張建偉稍早則在接受《三立新聞網》訪問時表示，透露確實有和Rose團隊接觸， 「因為討論後跟聯盟設定的薪資上限，仍有不少落差，目前就是依照聯盟規定，不希望對其他球隊不公平。」言下之意，就是除非Rose願意降薪，否則不太可能來。