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李灝宇提前關機無妨！獲選為2A聯盟明星隊二壘手　打擊率並列榜首

記者林之越/綜合報導

▲效力於美職底特律老虎2A的台將李灝宇，本季繳出2成98打擊率，並列全聯盟第一，獲選為東方聯盟的明星二壘手。（圖／翻攝自Erie SeaWolves X）
▲效力於美職底特律老虎2A的台將李灝宇，本季繳出2成98打擊率，並列全聯盟第一，獲選為東方聯盟的明星二壘手。（圖／翻攝自Erie SeaWolves X）
李灝宇獲選2A聯盟明星隊二壘手！效力於美職底特律老虎2A的台灣好手李灝宇，雖然在日前傳出因背部傷勢，提前關機，但在昨（25）日小聯盟公布各層級的全明星陣容中，獲選為東方聯盟的明星二壘手。本季李灝宇的打擊率高達2成98，和波士頓紅襪2A的Kyle Teel並列第一，令人相當期待明年傷癒回歸後的表現。

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獲選明星隊二壘手　多項數據寫個人新高

根據老虎2A在8月底公布的傷兵狀況，李灝宇因為腰椎發炎，被放入7天傷兵名單中，而由於小聯盟球季當時已接近尾聲，李灝宇最終也確定提前關機。不過在小聯盟公布的各層級明星陣容中，李灝宇在老虎2A所屬的東方聯盟，入選為明星二壘手。

李灝宇本季升上2A後，打擊火力不減反增，共出賽87場，交出打擊率2成98、上壘率3成63以及長打率4成88的優異成績，其中包含19支二壘安打、5支三壘安打以及12發全壘打，多項數據都是個人新高。

2A東方聯盟個人獎項排名上，李灝宇的打擊率和Kyle Teel並列第一。值得一提的是，老虎2A在東方聯盟的冠軍賽第3戰，以3：2擊敗洋基2Ａ，連續第2年拿下東方聯盟的總冠軍。



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