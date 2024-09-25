李灝宇提前關機無妨！獲選為2A聯盟明星隊二壘手　打擊率並列榜首

我是廣告 請繼續往下閱讀

李灝宇獲選2A聯盟明星隊二壘手！本季李灝宇的打擊率高達2成98，和波士頓紅襪2A的Kyle Teel並列第一，令人相當期待明年傷癒回歸後的表現。根據老虎2A在8月底公布的傷兵狀況，李灝宇因為腰椎發炎，被放入7天傷兵名單中，而由於小聯盟球季當時已接近尾聲，李灝宇最終也確定提前關機。，其中包含19支二壘安打、5支三壘安打以及12發全壘打，多項數據都是個人新高。值得一提的是，老虎2A在東方聯盟的冠軍賽第3戰，以3：2擊敗洋基2Ａ，連續第2年拿下東方聯盟的總冠軍。