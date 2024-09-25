「一日警察署長」巧遇真實違規！日主播碰現行犯　秒切模式網讚翻

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日本時常會舉行「一日警察署長」活動，邀請藝人或是知名人物來擔當，進而宣傳交通安全等事項。不過近來日本富士電視台主播木村拓也回到家鄉茨城縣境町擔任「一日警察署長」的時候，竟然碰到真實違規事件，警察壓制嫌犯的畫面也在眼前上演，這場意外讓不少日本網友直呼「太巧了吧」。根據《富士電視台》獨家報導，在富士電視台晚間新聞節目「Live News it! （Live News イット!）」擔任主播的木村拓也，21日回到家鄉茨城縣境町參加「一日警察署長」活動，前往街道各處向民眾進行交通安全宣導。不過就在木村拓也搭乘警車準備返回警察署的時候，親眼目睹了違規事件發生。當時警車正準備開回警察署，卻碰上了一輛小客車在僅能左轉的路口右轉，小客車轉彎後因此逆行，更碰上木村拓也乘坐的警車以及另外一輛小客車。與木村拓也同車的警察原先下車要引導小客車轉回正確的方向，沒想到該小客車駕駛馬上下車徒步逃逸，警察趕忙追上，隨後將違規駕駛壓制在地上，並且詢問駕駛逃逸的原因。據悉，該名駕駛為外國人。不過木村拓也碰上違規事件發生也沒閒著，馬上恢復本業，拿起了麥克風進行播報，表示「3名警員逮捕了疑似是外籍的駕駛。該名駕駛在逆向後，一看到警車就馬上下車逃逸。」從木村拓也所拍攝到的畫面，可以聽到警察詢問違規駕駛「會說日文嗎？不會日文嗎？你是哪國人？」、「為什麼要逃跑？非法居留嗎？還是沒有駕照？」不過在壓制駕駛的當下，由於才剛結束交通安全活動的關係，所以現場警察身上都未攜帶必要裝備，還能聽到警員大喊「沒有手銬」。最後警察以違反道路交通法現行犯為由，將該名外籍駕駛進行逮捕。儘管木村拓也在回到電視台報導這起案件時，沒有透露太多的感想，僅稱「在這緊迫的一瞬間，我便以這個（警察署長）裝扮進行報導」，不過看得出來他臉上隱忍著笑意。而這個「一日警察署長」真的碰上違規案件的意外，也讓網友看得直呼「太巧了吧」、「這個『獨家』真的非常的獨家」、「還讓平常不會跑現場的警察署幹部逮捕，太熱血了」、「署長親自趕到現場」、「警察署長在進行播報太好笑了」、「這個主播其實是柯南吧」。