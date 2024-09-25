花蓮英迪格斥資10億2025開幕！房型房價曝　秀泰x洲際推有機旅遊

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▲占地2.6公頃的花蓮英迪格酒店，以玻璃設計無縫銜接室內外。（圖／業者提供）

▲花蓮英迪格貫穿三大在地人文元素，約80間客房平均15坪。（圖／記者蕭涵云翻攝）

▲花蓮英迪格裝潢曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：秀泰集團廖偉銘總經理、IHG洲際集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清。（圖／記者蕭涵云攝）

▲秀泰集團 x IHG洲際酒店集團正式簽約打造「花蓮英迪格酒店」。（圖／記者蕭涵云攝）

花蓮即將迎來國際飯店！今（25）日秀泰集團宣布與洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）合作，斥資10億在新城鄉打造占地面積約2.6公頃的「花蓮英迪格酒店」最快明年暑假開幕，全飯店約80間客房平均15坪、還有別墅套房，擁有屋頂泳池與酒吧、兒童俱樂部、農場商店等設施，響應永續發展ESG願景；上山下海都只要5分鐘，實踐「有機旅遊」。秀泰集團總經理廖偉銘喊出房價「希望萬元有找享一泊一食」，讓人備受期待。秀泰集團正式跨足飯店領域，今與享譽國際的洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）合作簽約，前花蓮縣長傅崐萁、花蓮縣觀光處長余明勳皆親自出席見證，象徵花蓮準備好迎接國際酒店，可望成為震後推動花蓮觀光復甦的重要振興指標。根據花蓮縣府遊客數據統計，5月份僅27.4萬名旅客造訪花蓮，創史上最低紀錄。不畏4月強震衝擊觀光產業，秀泰集團總經理廖偉銘坦言：「天災和人禍總是會過去，我們要積極做好準備」，也希望藉IHG洲際酒店集團的全球經驗，刺激並提升花蓮觀光實力；面對國旅低迷，他笑說「再怎麼出國也是要回家」，透露「花蓮英迪格酒店」斥資10億，鎖定中高端客層，提供精緻且深度體驗的「有機旅遊」。占地面積約2.6公頃的「花蓮英迪格酒店」座落新城鄉，結合自然美景與現代建築的外觀設計，打造清新雅致風格。酒店周圍環繞著清澈湖泊和綠意盎然的植被景觀；園區內大量種植果樹，營造悠然自得的放鬆氛圍；並以大面積玻璃設計將室內外視覺無縫銜接，自然光線引入室內空間，旅客能一眼望穿周遭美景，享受與自然共鳴的獨特旅宿體驗。更擁有「大堂吧」、網美等級的「鄰里咖啡廳」、健身房、宴會廳、屋頂泳池、泳池酒吧、兒童俱樂部、農場商店等設施；並設有療癒花園、觀星草坪、生態池等景觀；秀泰集團總經理廖偉銘還說「上山下海都只要5分鐘」，親近大自然的地理位置相當便利。「花蓮英迪格酒店」以「戀戀糖鐵」、「衝浪接魚」、「創生洄瀾」三大在地人文元素貫穿客房設計，共約80間客房平均15坪，還打造房內落地鏡、有私人酒吧的別墅套房。坐擁豐富自然資源的背景，館內餐飲深度融合當地農業與文化，「鄰間餐廳」以當地甘蔗產業為設計靈感，提供沉浸式在地料理體驗；「大堂吧」也有當地食材打造的特色雞尾酒和自選水果刨冰；更打造「從農場到餐桌」的互動式飲食旅程，讓旅客親自收穫物產、藉主廚演示，體驗客製化烹飪。關於大家最關心的房價，秀泰集團總經理廖偉銘喊出「希望萬元有找享一泊一食」含早餐，旅客造訪加乘上酒吧、DIY體驗等活動，創造符合性價比的高CP值享受，吸引旅客一來再來。期許明年暑假開幕後，可達住房率約七～八成。「花蓮英迪格酒店」攜手洲際酒店集團及花蓮縣政府，響應永續發展ESG願景，將採用多元節能措施，並全力支持在地農業與文化傳承，共同推動觀光永續發展與環保減碳理念，進而促進經濟與生態的平衡發展，進而實現對於社會責任與環保承諾的共同願景。