立法院備戰！賴清德下軍令　要求黨籍立委務必做到三指示

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立法院於上周五開議，而藍白聯手先是表決退回明年度中央政府總預算案，昨日再度於程序委員會杯葛，朝野氣氛劍拔弩張，對此總統暨民進黨主席賴清德今（25）日於中常會下達軍令，強調立院黨團為作戰第一線，務必遵守三項作為，第一，黨團會議全員到場、全程參與；第二，委員會、院會與程序委員會黨團成員需全勤參與；第三，黨團成員服從黨團指揮，貫徹團結精神。立院新會期於上周開議，本會期為預算會期，藍白從上周起聯手退回明年度中央政府總預算案，昨日再度於程序委員會杯葛，後續還將處理國家通訊傳播委員會委員（NCC）、考試院及大法官等人事同意權案，涉及高度政治性，加上民眾黨主席柯文哲遭調查案，白委定調政治鬥爭，早已對法務部磨刀霍霍，朝野間劍拔弩張，衝突風雨欲來。對此賴清德今日於中常會上下達軍令，強調立院黨團為作戰第一線，務必遵守三項作為，第一，黨團會議全員到場、全程參與；第二，委員會、院會與程序委員會黨團成員需全勤參與；第三，黨團成員服從黨團指揮，貫徹團結精神。