瑞士安樂死座艙掀爭議！首例使用婦人死亡後　多名嫌犯遭逮捕

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瑞士警方9月24日逮捕多名嫌犯，指控他們涉嫌教唆及協助自殺，幫助一位婦人使用Sarco膠囊座艙安樂死。這是瑞士首例類似案件，也再次突顯安樂死的法律爭議。根據《BBC》報導，瑞士沙夫豪森（Schaffhausen）當地警方表示，一位婦人在週一使用Sarco膠囊座艙後死亡，而幾位嫌犯因為涉嫌教唆及協助自殺遭到逮捕。安樂死在某些條件下符合瑞士法律，但必須受到嚴格監管，Sarco膠囊座艙的發明者聲稱它符合瑞士法律，但其實仍存在爭議，因為Sarco膠囊座艙讓使用者可以獨立操作，而無須醫療人員監控。當地警方表示，婦人是在沙夫豪森一處人跡罕至的森林小屋中使用Sarco膠囊座艙而亡，至於婦人的姓名則並未透露，被捕嫌犯的具體人數和姓名身分警方也沒有說明。推廣Sarco膠囊座艙的瑞士團體「最後的避難所（The Last Resort）」聲稱，座艙採取灌入氮氣逐漸排出氧氣的方式，讓使用者在艙內缺氧身亡，使用者在關上艙門時，需要透過螢幕回答一系列問題，包括身分驗證、所在地點，以及確定按下按鈕後的結果，才會開始執行安樂死流程，使用一次收費約20美元，且Sarco膠囊座艙採用3D列印製成，製造與組裝均十分方便。由於整個過程都無需醫療監督，有批評者質疑Sarco膠囊座艙讓人擔憂，也有人認為Sarco膠囊座艙的設計以及「最後的避難所」的推廣方式，都有美化自殺之嫌。《BBC》報導指出，英國和大多數其他歐洲國家，協助自殺是非法的，但多年來仍有數千人前往瑞士尋求安樂死。瑞士儘管擁有最具保護性的安樂死法律，但是也並非所有地區都同意安樂死，且持續有反對聲浪傳出，即使在瑞士，安樂死依然是具有爭議的議題。根據《美聯社》報導，使用Sarco膠囊座艙死亡的婦人來自美國，據稱患有嚴重的免疫缺陷。對於Sarco膠囊座艙究竟是否符合瑞士法律，瑞士衛生部長史奈德（Elisabeth Baume-Schneider）本週並未從安樂死的角度給予答覆，而是指出Sarco膠囊座艙並未通過產品安全法規，所以不得在市面流通。另外，Sarco膠囊座艙用到氮氣，因此必須符合化學品法律規定，而Sarco膠囊座艙也並不符合。