憂2758聲明與國際盟友不同調！賴清德喊話韓國瑜：凝聚力量

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澳洲、荷蘭與義大利國會日前相繼通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，而立院朝野不同調，藍反對2758認為聯合國大會應盡速接納中華民國重返並完整參與；綠主張2758無涉台灣；白則要求政院報告。三案均逕付二讀後續將進行黨團協商。對此總統暨民進黨主席賴清德於中常會上示警，若國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，那將是非常嚴重的事情，喊話院長韓國瑜所帶領的國會，未來進行朝野協商討論共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。民進黨中常會今日邀請歷史作家李文成，以「台灣應該如何呼應2758－從歷史來釐清」為題進行專案報告。會後賴清德表示，最近，美國副國務卿康貝爾、美國前駐聯合國大使海利、共和黨籍眾議員巴爾等重要人士公開指出，中國以聯大2758號決議為工具損及台灣地位。澳洲、荷蘭國會、義大利外委會也相繼通過挺台議案，大力為台灣爭取參與國際組織空間，更符合2758號決議「不涉台」的主張。賴清德指出，2758號決議寫得很清楚，僅處理蔣介石政府或中共誰能代表中國，並未涉及任何台灣的地位，也沒有縮限台灣參與國際的角色。這是世界民主同盟的高度共識，也是台灣在歷史上難得的機遇，我方外交部及友邦也正在聯合國大會努力，向國際說明台灣2350萬人期盼平等參與聯合國體系的強大民意。賴清德說，上周民進黨團提出「2758號決議不涉台」共同聲明的臨時動議，草案完整呼應聯合國憲章的「普遍性原則」及《公民與政治權利國際公約》精神；同時也符合印太戰略目標，維持區域的安全與和平。賴清德說，目前民進黨、國民黨、民眾黨三黨都有提出共同聲明的提案，都逕付二讀等待朝野協商，若國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，那將是非常嚴重的事情，期待院長韓國瑜所帶領的國會，未來進行朝野協商討論2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。