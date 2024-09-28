蔡依林被要求冠夫姓、財產共有　錦榮曾開結婚3條件天后都不接受

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▲錦榮（左）和蔡依林（右）因合作MV相識相戀。（圖／翻攝自YouTube 華納音樂）

▲周杰倫（右）與蔡依林（左）曾經傳出緋聞，「雙J戀」在當時轟動一時。（圖／Threads）

▲蔡依林對華語樂壇影響深遠。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

亞洲流行天后蔡依林18歲時參加歌唱比賽進入圈子，在工作上她是眾所周知的拚命三娘，感情生活也是大眾關注的焦點，曾和周杰倫、彭于晏、錦榮傳出過戀情，其中和小她4歲的錦榮交往6年，期間不管是約會或是出席活動都愛得相當大方，近來社群平台上有人發問，「蔡依林和錦榮為什麼分手啊？」雖然當初他們僅表示個性不合，但錦榮其實曾要求過結婚必須冠夫姓、財產共有，這對事業心很強的蔡依林來說，可能是導致分手的原因之一。2010年，錦榮因出演蔡依林的歌曲〈玩愛之徒〉MV擦出火花，相差4歲的兩人愛得甜蜜，也時常被媒體拍到私下約會的模樣，吃夜市、採買，不免讓人猜想是否我們的天后就將情定這位混血王子呢。沒想到兩人在2016年時宣布分手，錦榮在這段關係中，不只一次吐露想婚的念頭，也表示自己想要小孩，但因為工作繁忙一直遲遲無法有下一步進展，錦榮也曾分享自己的婚姻觀，首先是結婚後，婚戒要一直戴著，以及女生要冠夫姓、夫妻財產共有，他也知道在外人眼中這些條件很「傳統」，但在他的觀念裡，這些都是「應該的」。當然他們並沒有公開表示過，這就是分手的主因，僅表示是個性不合，即便分手後他們仍維持友好關係，除了錦榮之外，過去蔡依林最廣為人知的就是和周杰倫的戀情，兩人2001年在綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》中相識，「雙J戀」轟動一時，但最後周杰倫被拍到與侯佩岑約會才發現兩人早已分手。2010年，周杰倫舉辦的「周杰倫超世代」演唱會邀請蔡依林當嘉賓，這也是兩人傳分手後「破冰」首度同台，在舞台上他們熱舞合唱〈給我一首歌的時間〉，蔡依林雙手在周杰倫身上游移，台下的尖叫聲是從沒斷過，可見大家看八卦的心，遠比聽歌還多吧！時隔多年，45歲的周杰倫也已經結婚9年，和老婆昆凌育有1子2女，12月即將在台北大巨蛋開唱，成為首個在大巨蛋舉辦個人演唱會的巨星，目前官方公布10月23日中午售票，演唱會從12月5日至8日為期4天。