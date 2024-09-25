小一生健檢太可怕！1項目「全班亮紅字」　家長無力喊：還有救嗎

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▲近視除了遺傳問題外，不良的用眼習慣和缺乏運動等，都是近視問題越來越嚴重的主因。（圖／記者張志浩攝）

▲眼科醫師提醒，500度以上為高度近視者，後續罹患視網膜剝離、白內障、青光眼的風險大幅提高。（示意圖／NOWnews資料照）

9月初開學後，各級學校例行健康檢查接續展開。近日有家長分享，孩子班級做完視力檢查後，老師在家長群組公布需要到眼科追蹤近視的名單，，對此眼科醫師也提醒，學齡兒童因為還在成長發育，近視度數增加特別快，越小得到近視，高度近視的機會越高，平時一定要避免不良的用眼習慣，並定期追蹤。原PO昨（24）日在臉書社團「小一聯盟」發文指出，孩子目前小一，父母本身有高度近視和散光，因為多少有遺傳，所以平時都有在點散瞳劑，想不到做完視力檢查，老師在群組公布視力不及格名單，「夭壽喔！我看了一下名單，幾乎全班淪陷，台灣的孩子是怎麼了？」貼文一出，許多家長感同身受，紛紛回應、「過早接觸3C產品，加上戶外活動太少」、「時代真的變了，孩子從小就吵著要玩手機」、「看書、寫作業眼睛跟書本的距離也有差，現在很多無法保持距離書本30公分以上」、書田診所眼科主任醫師顏敏芳說明，近視是一種疾病，500度以上為高度近視，高度近視者罹患的風險大幅提高，現階段國小學童視力不良率平均已經來到45％，其中比例隨著年齡成長而增加。顏敏芳指出，在沒有控制的情況下，近視學童每年度數可能會增加75至100度，控制者大約增加50度以下，目前有多種控制近視的方式，包括「等，可依學童的等來做評估，甚至組合不同的方式，達到控制近視度數增加的目的。顏敏芳提醒，，看書保持適當距離，適度休息，避免長時間使用3C產品，睡眠充足。此外，研究指出戶外活動對近視控制也有幫助，可增加兒童戶外活動的時間，對於預防近視或控制度數都有幫助。