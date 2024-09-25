泰王簽字了！泰國同婚法案確定過關　明年1月起同性伴侶可結婚

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泰國國王在昨（24）日簽字通過同婚法案，代表法案將在120天內生效，明年1月起同性伴侶可以結婚，泰國成為亞洲繼台灣和尼泊爾後第三個同性婚姻合法化的國家。根據《法新社》，泰國王室公報昨天（24日）宣佈，國王瓦吉拉隆功御准了議會在6月通過的新法案，法令將在120天內生效，這意味著泰國第一個同性婚禮預計將在明年1月舉行。同婚法案將讓泰國確立了東南亞對LGBT族群最包容、最自由社會的地位。泰國眾議院3月底通過歷史性的法律修正草案，修改民事和商事法（Civil and Commercial Code）草案，讓同性伴侶在減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產及領養小孩上，可享有和異性戀婚姻一樣的權利。根據《曼谷郵報》，這項法案凸顯了泰國在婚姻平權方面邁出的進步，在東南亞開創了先例，並成為彰顯東南亞LGBTQ+權利的歷史性時刻。