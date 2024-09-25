2025年春節旅遊開賣了！搶連假9天商機　韓國團比往年「便宜1成」

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▲可樂旅遊推出獨家入住將於今年12月底開幕的「BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓」。（圖／野口觀光株式会社）

▲可樂旅遊規劃到泰國過年，可入住入住太空主題飯店「Grande Centre Point Space Pattaya」。（圖／Grande Centre Point Space Pattaya提供）

▲可樂旅遊推出「黃刀鎮極光、浪漫西雅圖10日」，旅客可在極光的舞動中慶祝農曆新年。（圖／可樂旅遊提供）

▲香港將迎來年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，預計2024年10月23至27日強勢回歸中環海濱。（圖／香港旅遊發展局提供）

▲2024「香港美酒佳餚巡禮」將設置逾100個美食攤位。（圖／香港旅遊發展局提供）

2025年春節連假長達9天，可樂旅遊指出，明年春節旅遊商品價格與今年相比未有明顯漲幅，部分國家商品甚至還略為調降，像是韓國團有約1成的降幅，將加上早鳥享有優惠，建議旅客提早規劃。可樂旅遊即日起推出「2025蛇舞迎新春」春節旅遊商品預購活動，團體行程最高折價4千元。為滿足旅客過年出遊需求，可樂旅遊推出「2025蛇舞迎新春」春節旅遊商品預購活動，日本推薦「小樽函館山、奢華湯泉5日」，獨家入住將於今年12月底開幕的「BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓」，全館僅有20間客房，可以邊泡湯邊欣賞洞爺湖美景，品嚐米其林三星級主廚特製的北海道料理；「日本環球影城、影城外圍飯店5日」有獨家日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」帶來精彩的舞台表演及自助美饌，還有機會抽中日本環球影城驚喜好禮。韓國推出獨家包機直飛清州及濟州島，「清州首爾喜迎春、景福宮韓服遊5日」前往季節限定七甲山冰柱節噴泉慶典，體驗雪盆及農村特色烤栗子；「濟州神話世界、五星萬豪酒店5日」走訪人氣打卡景點，品嚐當地特色白帶魚料理，及韓牛、長腳蟹、龍蝦吃到飽；「釜山賀歲年夜飯、天空膠囊列車5日」安排長腳蟹豪華套餐年夜飯及必比登推薦錦繡河豚砂鍋，再去體驗韓國在地汗蒸幕。東南亞部分，「新春泰曼芭、暹羅海天派對5日」入住泰國唯一結合飯店及水上樂園的「Grande Centre Point Space Pattaya」，館內設計也是以星際為主題打造，無論大人小孩都會為之一亮；還有春節首度推出「富國島珍珠雙樂園、跨海全景纜車6日」，保證入住兩晚長灘洲際飯店享受渡假氛圍。長線部分，推出「美西三城NBA雙球賽、環球影城10日」現場觀賞洛杉磯湖人隊對抗波士頓塞爾蒂克隊，以及金州勇士隊與猶他爵士隊的精彩美國職籃比賽；「黃刀鎮極光、浪漫西雅圖10日」在極光的舞動中慶祝農曆新年；「新春奧捷斯匈、浪漫三城遊船13日」安排布拉格進、布達佩斯出，以及伏爾他瓦河、多瑙河、國王湖三大遊船行程，還能在維也納欣賞精彩的音樂演出。另外，香港則是將迎來年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，預計2024年10月23至27日強勢回歸中環海濱。今年活動加碼延長至五天，預計將吸引來自世界各地的饕客與品酒愛好者，可在維多利亞港的璀璨夜色下盡情投入美酒美食盛宴。場內300多個攤位將網羅豐富的環球風味，並會加入各式互動美食體驗、現場娛樂表演與濃厚的萬聖節氣氛。台灣旅客可免費獲贈嘉賓特選禮包，包括入場券、8張品味券及紀念酒杯1個。來自超過30個國家及地區的葡萄酒和烈酒將為品酒愛好者帶來夢寐以求的極致體驗，當中不乏產自波爾多或智利等地的特色名酒。全新的「威士忌及琴酒」主題區，是由香港本地酒吧和酒廠品牌呈獻的匠心傑作，當中包括由「建民號」創製的粵式風味雞尾酒、來自「Tell Camellia」的茶藝雞尾酒，以及由香港酒廠N.I.P. 無名氏於本地釀造的琴酒。2024「香港美酒佳餚巡禮」將設置逾100個美食攤位，其中在「名饌薈」與「酒店美饌」專區，有多間米其林星級食府、必比登推薦等知名餐廳，像是米其林三星食府富臨飯店的巧手名菜，或是由壹玖捌叁、Ăn Chơi 及魚事者等得獎名店打造的精品菜式。今年場內特設需另購入場券的「維港廊」，旅客可一邊飽覽維港美景，一邊品嚐由國際得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒，自台北The Public House的主理人吳維書（2024年亞洲50最佳酒吧第44名）也在受邀名單。其他調酒師還有來自韓國Zest（第2名）、中國廣州廟前冰室（第14名）、中國長沙CMYK（第43名）、以及2023世界雞尾酒大賽的優勝者、來自香港的高爾澳（Leo Ko）。他們將於活動期間擔任「維港廊」的客席調酒師，延續亞洲50最佳酒吧的精髓，帶來一系列創意雞尾酒與期間限定特飲。10月28日至11月30日香港也將舉行「品味全城」活動，雲集全港數百家餐廳和酒吧的限定菜式及特選優惠，讓旅客可以進一步探索香港日夜繽紛的飲食文化。