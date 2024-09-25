謝國樑罷免案公告10月10日前分送　中選會：嚴禁夾帶任何資料

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基隆市第19屆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，基隆市選舉委員會將於10月10日前將罷免公告內容分送選舉區內各戶。中選會指出，該會已要求分送罷免公告內容及投票通知單時，應秉持依法公正原則，切勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事，以維護罷免公平性。為確保罷免公告內容如期印製完成，中央選舉委員會主任秘書謝美玲今（25）日率相關業務人員視察罷免公告內容印製作業。中選會指出，該會已於9月3日公告基隆市第19屆市長謝國樑罷免案之投票日期、投票起、止時間、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間等事項，基隆市選舉委員會依《公職人員選舉罷免法》施行細則第50條規定，應將前開罷免案公告內容印發選舉區內各戶。中選會表示，罷免公告內容是協助民眾瞭解投票資訊、罷免理由書及答辯書的重要管道，為協助民眾獲得充分資訊，基隆市選舉委員會將於10月10日前將罷免公告內容分送選舉區內各戶。中選會進一步指出，該會已要求基隆市選舉委員會及基隆市各區公所在分送罷免公告內容及投票通知單時，應秉持依法公正原則，切勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事，以維護罷免公平性。