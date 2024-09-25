大樂透中秋「100組100萬」完整獎號、中獎彩券行　百萬富翁剩22席

7、8月發票開獎！全聯、超商1000萬「幸運門市」　逛街被財神相中

記者鍾怡婷/綜合報導

▲統一發票7、8月中獎號碼今（25）日下午開出，全聯、超商公開千萬幸運得主。（圖／記者張嘉哲攝）
▲統一發票7、8月中獎號碼今（25）日下午開出，全聯、超商公開千萬幸運得主。（圖／記者張嘉哲攝）
統一發票7月、8月中獎號碼開獎，月底無痛發財就靠這一波，不少民眾只是隨便逛街，就被財神爺相中，1000萬大獎帶回家！《NOWnews》整理超商、通路大獎消費明細，包括全聯、7-11、全家都有開出千萬得主。

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🟡7-ELEVEN

📍千萬特別獎
◾7-ELEVEN 五結門市花110元購買生活用品
◾新北市新莊區的7-ELEVEN副都心門市花105元購買統一乳品、飲品
◾苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN延平門市花100元購買生活用品
◾桃園市龜山區的7-ELEVEN鑫騰龍門市花35元購買統一麵包

📍200萬特獎：
◾台北市信義區的7-ELEVEN嘉馥門市購買49元的生鮮食品
◾台北市文山區的7-ELEVEN鼎盛門市購買145元的生活用品。

📍雲端發票專屬獎100萬得主：
◾新北市深坑區的7-ELEVEN北深門市花97元購買冰品、飲品
◾台中市清水區的7-ELEVEN清水綻一門市花110元購買CITY CAFE、飲品
◾台北市信義區的7-ELEVEN 捷忠門市花60元購買CITY CAFE
◾台北市大安區的7-ELEVEN信中門市花92元購買飲品、茶葉蛋

▲▲7-11開出4張千萬特別獎、2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有10名百萬富翁，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬。（圖／7-11提供）
▲▲7-11開出4張千萬特別獎、2張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有10名百萬富翁，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍千萬特別獎：
◾全家台中金南屯店，消費者花費35元購買OREO餅乾就成為千萬得主

📍200萬特獎：
◾全家APP「隨買跨店取」上購買香草卡士達泡芙甜點，僅花費57元就將200萬大獎抱回家。

📍雲端發票專屬獎100萬得主：
◾台中水岸店、竹南新群聯店；兩位幸運得主皆使用環保杯購買Let’s Café，花費72元就幸運抱走100萬大獎。

▲全家便利商店本期(113年7-8月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎。（圖／全家提供）
▲全家便利商店本期(113年7-8月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍200萬特獎：
◾新竹香山區「萊爾富香山三姓橋店」，這位幸運兒僅消費45元購買飲品與巧克力各1件，就中了發票特獎200萬元。

🟡全聯

📍千萬特別獎
◾嘉義朴子嘉朴門市，幸運中獎者花費339元購買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，即獲得特別獎1000萬元

📍200萬特獎
◾台中清水五權，幸運中獎者花費353元購買蛋捲、沙琪瑪等零食，獲得特獎200萬元。

🟡統一發票7、8月中獎號碼

特別獎號碼：38039158
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：08276859
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

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