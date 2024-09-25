颱風最新動態整理！「西馬隆、燕子」生成時間、路徑、雨區一次看

颱風可能會主導9月底到10月初的台灣天氣！今（25）日下午2時，「西馬隆颱風」在日本南方生成，路徑預估往東北，對台灣無影響，但明後兩天（9/26、9/27）可能會有新的低壓系統發展，不排除增強為新颱風「燕子」，並在週末逐漸靠近台灣；中央氣象署提醒，未來7天東北風、低壓系統影響，北部、東半部降雨較明顯，民眾務必持續關心天氣預報動態。
西馬隆颱風生成無影響 燕子颱風醞釀中
氣象署預報員黃恩鴻表示，今年第16號颱風西馬隆（國際命名：Cimaron，菲律賓提供）今天下午2時生成，在日本南方，路徑往東北，發展環境條件，加上西馬隆颱風路徑一直往高緯度跑，預估很快減弱回熱帶低壓，並在週末前變溫帶氣旋，對台灣並無影響。
黃恩鴻進一步說明，目前菲律賓東方海域有另一個熱帶擾動，發展環境比較好，可能在明後天有機會成為「熱帶性低氣壓」，不少國家模式預測會增強為颱風， 生成時間預估是在週日（9/29）左右，若中間沒有其他系統出現，將會被命名為燕子（國際命名：Jebi，韓國提供）。
燕子颱風路徑不排除逼近台灣 明天天氣依舊不穩
針對可能生成的燕子颱風，黃恩鴻提到，它在生成時距離台灣就不算太遠，後續會先朝西北移動，但這個季節太平洋高壓不強、北方高壓也會帶著颱風轉向東北，因此是否侵台或發布海上、陸上警報，在理論上颱風會朝東北轉向的情況下，要看颱風轉彎前距離台灣到底多近，以及它本身暴風圈大小。
明天天氣部分，受到東北風影響，水氣較多，迎風面北部、東半部降雨較明顯，清晨至上午，桃園以北有局部較大雨勢，午後東部、東南部地區、東北部山區有局部大雨，類似的天氣將持續到後天週五；各地白天高溫攝氏29至33度，北台灣清晨稍涼。
週末水氣再增多 下週「雨下到發紅」
時間來到週末兩天，東北風持續導致北部、東半部全天有不定時降雨，但是水氣又會更多，導致週六午後，在嘉義以南地區，會出現局部較大雨勢；週日水氣有減少趨勢，但基隆北海岸、大台北仍有局部短暫陣雨，東半部有零星短暫陣雨，其它地區晴到多雲，嘉義以南有午後雷陣雨。
下週一、下週二（9/30、10/1）低壓系統或颱風靠近台灣，北部、東半部的降雨會越來越明顯，目前僅能預估這兩個地區會是雨量最多的範圍，但實際風雨狀況，還是要等到颱風生成或低壓更接近時，才能更準確判定，民眾可先做好下雨的心理準備。
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氣象署預報員黃恩鴻表示，今年第16號颱風西馬隆（國際命名：Cimaron，菲律賓提供）今天下午2時生成，在日本南方，路徑往東北，發展環境條件，加上西馬隆颱風路徑一直往高緯度跑，預估很快減弱回熱帶低壓，並在週末前變溫帶氣旋，對台灣並無影響。
黃恩鴻進一步說明，目前菲律賓東方海域有另一個熱帶擾動，發展環境比較好，可能在明後天有機會成為「熱帶性低氣壓」，不少國家模式預測會增強為颱風， 生成時間預估是在週日（9/29）左右，若中間沒有其他系統出現，將會被命名為燕子（國際命名：Jebi，韓國提供）。
燕子颱風路徑不排除逼近台灣 明天天氣依舊不穩
針對可能生成的燕子颱風，黃恩鴻提到，它在生成時距離台灣就不算太遠，後續會先朝西北移動，但這個季節太平洋高壓不強、北方高壓也會帶著颱風轉向東北，因此是否侵台或發布海上、陸上警報，在理論上颱風會朝東北轉向的情況下，要看颱風轉彎前距離台灣到底多近，以及它本身暴風圈大小。
明天天氣部分，受到東北風影響，水氣較多，迎風面北部、東半部降雨較明顯，清晨至上午，桃園以北有局部較大雨勢，午後東部、東南部地區、東北部山區有局部大雨，類似的天氣將持續到後天週五；各地白天高溫攝氏29至33度，北台灣清晨稍涼。
週末水氣再增多 下週「雨下到發紅」
時間來到週末兩天，東北風持續導致北部、東半部全天有不定時降雨，但是水氣又會更多，導致週六午後，在嘉義以南地區，會出現局部較大雨勢；週日水氣有減少趨勢，但基隆北海岸、大台北仍有局部短暫陣雨，東半部有零星短暫陣雨，其它地區晴到多雲，嘉義以南有午後雷陣雨。
下週一、下週二（9/30、10/1）低壓系統或颱風靠近台灣，北部、東半部的降雨會越來越明顯，目前僅能預估這兩個地區會是雨量最多的範圍，但實際風雨狀況，還是要等到颱風生成或低壓更接近時，才能更準確判定，民眾可先做好下雨的心理準備。