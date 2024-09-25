颱風最新動態整理！「西馬隆、燕子」生成時間、路徑、雨區一次看

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▲西馬隆颱風生成後，路徑往東北方移動，對台灣並沒有任何風雨影響。（圖／中央氣象署）

▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，尤其下週一起天氣特別不穩定，要留意異常降雨出現。（圖／中央氣象署）

▲9月底開始慢慢有冷空氣影響台灣，氣溫也準備往下降，北台灣近期已經有些感覺。（圖／中央氣象署）

颱風可能會主導9月底到10月初的台灣天氣！今（25）日下午2時，，但明後兩天（9/26、9/27）可能會有新的低壓系統發展，；中央氣象署提醒，未來7天東北風、低壓系統影響，北部、東半部降雨較明顯，民眾務必持續關心天氣預報動態。氣象署預報員黃恩鴻表示，今年第16號颱風西馬隆（國際命名：Cimaron，菲律賓提供）今天下午2時生成，在日本南方，路徑往東北，發展環境條件，加上西馬隆颱風路徑一直往高緯度跑，預估黃恩鴻進一步說明，目前菲律賓東方海域有另一個熱帶擾動，發展環境比較好，可能在， 生成時間預估是在週日（9/29）左右，若中間沒有其他系統出現，將會被命名為燕子（國際命名：Jebi，韓國提供）。針對可能生成的燕子颱風，黃恩鴻提到，，但這個季節太平洋高壓不強、北方高壓也會帶著颱風轉向東北，因此是否侵台或發布海上、陸上警報，在理論上颱風會朝東北轉向的情況下，明天天氣部分，受到東北風影響，水氣較多，迎風面北部、東半部降雨較明顯，，類似的天氣將持續到後天週五；各地白天高溫攝氏29至33度，北台灣清晨稍涼。時間來到週末兩天，東北風持續導致；週日水氣有減少趨勢，但基隆北海岸、大台北仍有局部短暫陣雨，東半部有零星短暫陣雨，其它地區晴到多雲，嘉義以南有午後雷陣雨。下週一、下週二（9/30、10/1）低壓系統或颱風靠近台灣，，但實際風雨狀況，還是要等到颱風生成或低壓更接近時，才能更準確判定，民眾可先做好下雨的心理準備。