新光三越週年慶10/3登場！瑪利歐快閃店北中南跑　全館5000送5000

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▲2024新光三越週年慶最猛助攻就是任天堂！週年慶期間首度聯手日本經典電玩IP－超級瑪利歐，推出30款週邊商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲任天堂Nintendo專賣店預計2025年春季開出全台首店。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲宏匯廣場迎來4週年慶，使出渾身解數迎戰百貨年度盛事，10月3日起至11月6日以以「好事好 4 週年慶」。（圖／官方提供）

全台最受矚目的新光三越週年慶，包括南西店、桃園站前店、台中中港店等6店將同步於10月3日，全館累計滿5000送5000點，預估業績目標可創下204億元，相較去年成長1.8％，今（2024）年攜手經典電玩IP超級瑪利歐，推出30款系列贈品，並且週年慶期間，還會有瑪利歐快閃店助攻，北中南輪流登場，並帶來重磅好消息，「任天堂專賣店」明年插旗A11。新光三越週年慶首波將於10月3日（四）起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店和高雄三多店共六家分店同步登場，今年週年慶檔期業績目標為204億元，相較去年增1.8%，力拼創新高。新光三越表示，今年週年慶預估主力仍是化妝品為大宗，不過隨著新青安買房熱潮，截至目前家電類相較去年已經成長超過5%，預估週年慶可再帶來一波成長。今年週年慶祭出化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，再加碼首七日skm pay限定「名品/大家電/法雅客/[i]Store」單筆刷1萬送1萬點之外，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points，點數還能兌換日本經典電玩IP－超級瑪利歐集點送限量贈品、APP點數專區千項夯品。2024新光三越週年慶最猛助攻就是任天堂！週年慶期間首度聯手日本經典電玩IP－超級瑪利歐，推出30款以瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧等人氣角色為主題的限量贈品，連日本也買不到，新光三越週年慶獨家推出。包括勇闖冒險世界集點送與卡友禮、會員專屬限定贈品、動員禮等，週年慶首八日期間首次申辦會員並單筆消費滿1500元即可獲得「力量提升道具 環保杯」、APP會員在指定日期於點數專區扣skm points 100點起可兌換「?磚塊夾片超級瑪利歐掛飾掛繩組」等超值活動，瑪利歐粉絲千萬別錯過。此外，週年慶期間，將有瑪利歐快閃店全台新光三越巡迴，新光三越A9的9樓先在10月中旬登場，接著在中南部也會陸續與粉絲見面，全台更舉辦超過30場超級瑪利歐見面會，將讓粉絲們親身感受超級瑪利歐的超人氣魅力！而任天堂Nintendo專賣店也證實要在台灣插旗了！今（25）日日本任天堂表示將與新光三越合作，在台灣開出首間專賣店，預計2025年春天開幕，選定與寶可夢同地點的新光三越A11 3樓，讓全台粉絲都相當期待。此外，宏匯廣場迎來4週年慶，使出渾身解數迎戰百貨年度盛事，10月3日起至11月6日以以「好事好 4 週年慶」為主軸，推出「買好事、抽好事、享好事、做好事」四大主題活動回饋，首度加碼會員全館當日累計3800元贈400元、3C 單筆滿1萬元贈500元、名品／健康器材／大家電單筆滿 1萬元贈1000 元。歡慶雙十商品限時搶購價1010元、精選商品特惠下殺3折起、各樓層加碼優惠和11大銀行與玉山宏匯聯名卡刷卡回饋金，另還有首11日10月3日起至13日專屬銀行加碼，刷卡滿額享全館最高 24%回饋，四重優惠讓顧客買得划算又盡興！