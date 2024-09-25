美航飛首爾班機飛9小時無預警折返　原因卻讓乘客傻眼

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美國航空（American Airlines）一架德州達拉斯飛往首爾客機，本月初飛行5小時後，突然無預警折返，一名乘客在社群平台並向媒體抱怨，指稱機組人員完全沒有解釋，機組人員僅稱機師說右側洗手間故障。綜合外媒報導，41歲女子Lee在社群平台分享了這起事件，敘述自己所搭的班機美國航空281號航班，花了5小時飛往韓國，卻在沒有任何通知的情況下折返，可是機師沒有把情況通報給乘客。當她下機後發現，飛機竟回到原本出發的達拉斯機場，結果令她傻眼，更讓他不解的是，機組人員並未說明原因，僅稱機師說右側洗手間故障，甚至還向乘客尋求螺絲起子，隔天才獲得航空公司新提供的班機前往韓國。對此事件，美航回覆紐約郵報，指出9月7日當天，這架班機遇上需維修問題，最終折返達拉斯並平安降落，造成乘客不便深感抱歉，美航也就近提供住宿與換乘。至於機師為何不表明原因？報導提到，飛行員可能謹慎考慮後，不希望製造恐慌。