美國「7天內5死囚伏法」！創20多年來單週新高　專家認為只是巧合

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美國密蘇里州24日執行了一起死刑，55歲死囚威廉斯（Marcellus Williams）伏法。同日德州亦有一位死囚伏法，若加上9月20日南卡州的死刑案以及阿拉巴馬州和奧克拉荷馬州預計在26日也將執行死刑，等於一週內全美各地共有5人伏法，創下近20年新高紀錄，也引發人權團體關注。根據《美聯社》報導，非營利組織「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center）指出，一週執行5起死刑創下2003年7月以來的新高，考慮到死刑執行頻率近年逐漸下降，這樣密集的死刑執行實屬異常。對此，內布拉斯加大學法學教授伯格（Eric Berger）認為，「除了巧合之外，我不知道還會有什麼原因」。不過，伯格還是提出一些解釋，像是死刑執行藥物短缺或者執行不當導致死刑暫停，這些被延後的死刑剛好在差不多時間恢復執行，因此在統計上呈現出突然的死刑高峰。去年10月蓋洛普的全美民調顯示，50％的美國民眾認為執行死刑恐帶來司法不公，僅47％的美國民眾認為執行死刑公平公正，創下蓋洛普自2000年進行調查以來，對執行死刑的最高不信任度。不過，有專家提醒民調數字可能受到調查期間的焦點社會案件影響，長期來看，是否執行死刑依舊是美國各州爭吵不休的話題。