昔白藍好兄弟今反目！心寒羅廷瑋投棄權票　江和樹：我對不起小草

傳訊稱被郭國文欺負？陳亭妃轟詹江村偽造身份喊告

記者陳威叡／台北報導

▲對於詹江村爆料稱友人收到陳亭妃（左三）抱怨被郭國文（右三）欺負，陳亭妃痛批詹故意分化黨內團結，偽造身份PO文，不排除訴諸法律。（圖／翻攝陳亭妃臉書）
▲對於詹江村爆料稱友人收到陳亭妃（左三）抱怨被郭國文（右三）欺負，陳亭妃痛批詹故意分化黨內團結，偽造身份PO文，不排除訴諸法律。（圖／翻攝陳亭妃臉書）
國民黨議員詹江村昨日於社群平台爆料，稱友人收到綠委陳亭妃訊息，提及自己被同黨立委郭國文欺負、抹黑與割稻尾，而友人希望透過他臉書讓大家知道此事。對此陳亭妃於今（25）日痛批詹故意分化黨內團結，自己拼湊資料偽造身份PO文，「不排除訴諸法律！」郭國文也質疑，為何藍營韓粉議員覺得自己能代表陳亭妃發聲，而如此力挺陳，不知想選市長的謝龍介情何以堪？

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹江村昨天於社群平台表示，陳亭妃傳訊給他的友人，內容提及自己被郭國文欺負、抹黑與割稻尾，而友人希望透過他臉書讓大家知道此事。陳亭妃在訊息內表示，在24日會勘消息見報後，郭國文看到馬上隔日緊跟在後面辦理會勘，企圖割稻尾，浪費國家資源。

詹江村更表示，兩人既然誰都不讓誰，不然讓謝龍介來幫忙也是沒問題。

「可怕」對此陳亭妃今日回應說，詹江村故意分化民進黨內部的團結，自己拼湊資料，進行偽造身份PO文，自己已經與律師討論相關法律問題，不排除訴諸法律。

而郭國文也說，而郭國文也質疑，為何藍營韓粉議員覺得自己能代表陳亭妃發聲，如此力挺陳，不知想選市長的謝龍介情何以堪？

賴清德下令暫時勿談縣市長黨內初選　陳亭妃、林俊憲這樣說！

台南市長初選開戰？謝龍介爆陳亭妃孤軍奮鬥：這2人不跟她同框

林宜瑾辦公室被搜是台南內鬥？王世堅喊：陳亭妃是光明磊落的人

台南市長初選陳亭妃已現警訊？他揪這群人消失了：排擠效應出現

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載