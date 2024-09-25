傳訊稱被郭國文欺負？陳亭妃轟詹江村偽造身份喊告

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國民黨議員詹江村昨日於社群平台爆料，稱友人收到綠委陳亭妃訊息，提及自己被同黨立委郭國文欺負、抹黑與割稻尾，而友人希望透過他臉書讓大家知道此事。對此陳亭妃於今（25）日痛批詹故意分化黨內團結，自己拼湊資料偽造身份PO文，「不排除訴諸法律！」郭國文也質疑，為何藍營韓粉議員覺得自己能代表陳亭妃發聲，而如此力挺陳，不知想選市長的謝龍介情何以堪？詹江村昨天於社群平台表示，陳亭妃傳訊給他的友人，內容提及自己被郭國文欺負、抹黑與割稻尾，而友人希望透過他臉書讓大家知道此事。陳亭妃在訊息內表示，在24日會勘消息見報後，郭國文看到馬上隔日緊跟在後面辦理會勘，企圖割稻尾，浪費國家資源。詹江村更表示，兩人既然誰都不讓誰，不然讓謝龍介來幫忙也是沒問題。「可怕」對此陳亭妃今日回應說，詹江村故意分化民進黨內部的團結，自己拼湊資料，進行偽造身份PO文，自己已經與律師討論相關法律問題，不排除訴諸法律。而郭國文也說，而郭國文也質疑，為何藍營韓粉議員覺得自己能代表陳亭妃發聲，如此力挺陳，不知想選市長的謝龍介情何以堪？