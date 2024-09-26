李雅英專訪／粉絲每一則發文都要看　女神撒嬌：好想交台灣男友

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▲李雅英外型甜美，擁有一雙會笑的眼睛，她接受《NOWnews今日新聞》專訪表示很想留在台灣發展。（圖／記者陳明安拍攝）

▲李雅英盡前輩之誼，帶師妹盡情體驗台灣美景、文化。（圖／記者陳明安拍攝）

▲李雅英最後對粉絲暖心喊話，希望能常常和粉絲相見。（圖／記者陳明安拍攝）

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，來台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後行程滿檔，外型甜美的她擁有一雙會笑的眼睛，一笑就讓人融化，加上直率可愛的性格，讓她在台灣刮起一股風潮。日前李雅英接受《NOWnews今日新聞》專訪，寵粉的她透露自己的抒壓方式是看粉絲為她拍的美照，會花很多時間一則則看完粉絲的發文，她也曝光接下來在台灣的計畫，坦言會想留下來長期發展，甚至希望能交往台灣男友。李雅英獨自在異鄉打拚，儘管生性樂觀，但難免感受到壓力，她透露自己的充電方式，就是躺在床上盯著天花板發呆，也很喜歡看粉絲為她拍的照片、影片，粉絲Tag她的貼文，她會一則一則認真看完，寵粉指數爆表，被問到會不會希望長期在台灣發展，李雅英也不假思索地堅定回應：「會！」最近李雅英的工作越來越忙碌，也開始擴展到演藝圈，熱愛挑戰的她什麼都想嘗試，「演戲、唱跳、主持有機會都會想要嘗試看看，在韓國只能當啦啦隊，台灣的機會比較多，我很享受目前的狀態，也很願意去做嘗試。」由於生活都被工作填滿，女神身邊也沒有追求者，但被問及是否會想交台灣男友，李雅英也立刻回答：「當然啊！」而近來海莉等師妹們遠從韓國到台灣發展，李雅英作為前輩已經適應得很好，也希望幫助她們在台灣好好適應，她給師妹們建議：「不要害怕！要多嘗試，除了認真之外，也要有耐心，好好享受過程就對了。」她透露之前有帶師妹們去挑戰吃臭豆腐，沒想到大家都敢吃，她們還一起去十分放天燈，希望讓師妹們好好體驗台灣當地的美景、文化。李雅英最後也對粉絲們喊話：「非常感謝你們每次都來看我，總是能從你們給我的回饋中感受到滿滿能量，希望能夠常常和你們見面！」