罷樑在即！林右昌首曝心聲　嘆卸任近2年「很多事似乎都變了」

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由公民團體所發起的罷免基隆市長謝國樑將於下月13日進行投票，前市長林右昌今（25）日於社群平台發出千字文，提及自己卸任後留下了基隆近20年最好的財政並大幅減債，留下了8年改變基隆政績與完整建設藍圖，當然謝國樑不須都照其規劃，但至少不必從零開始，但也感嘆卸任2年來，很多事情似乎變得很不一樣，據聞數十位非常優秀的公務員離開市府或退休，這都是基隆的損失，現在似乎完全不同了，「可想而知一定發生了什麼」。林右昌表示，身為前市長說說罷樑的心情，自己從基中畢業後，在台北上大學、研究所，退伍後也在台北上班，搭火車、客運，甚至騎摩托車往返基隆與台北是每天的作息。而當時常在想，曾經繁榮港都，為什麼變成了失業率、自殺率與離婚率最高的三高城市？為什麼成為最不快樂、最不幸福的城市？市長施政滿意度總是全國最後一名。林右昌說，連出外的基隆人也不太敢說自己是基隆人！面對這樣的狀況，他想奮力為家鄉做些努力，所以下定決心參選市長，希望用自己的專業與能力改變基隆。而在選舉期間最常聽的的就是「基隆都是山，發展無路，所以誰來當市長都一樣」、「基隆是傳統的深藍選區，就算國民黨市長做得再爛，派顆西瓜躺著選也會贏」。林右昌表示，國民黨在基隆完全執政數十年，市長、立委、議長與議會完全掌控，這種聲音就像魔音穿腦一樣，不斷迴盪洗腦，綁架制約著基隆人，雖然是不可能的任務，但感謝基隆市民最後用選票，讓他有機會證明基隆可以改變能夠改變，「凡事起頭最難，真的很難！」林右昌說，在基隆財政狀況極差，負債高達124億多元之下，他透過有創意的計畫以及高度執行力大量爭取到中央經費，基隆總預算從165億元增加到220億元，在8年內推動完成無數件軟硬體建設，徹底翻轉了基隆，而其實政績的背後，多有與市府同仁一起克服困難的故事，沒有一件是簡單。林右昌回應，為了工程品質，自己跟同仁一起冒險爬上城際轉運站大頂棚的屋頂督工，甚至凌晨0點時多，還在海洋廣場巡工地，跟設計師與營造廠討論尋找解決方案，自己做事情的態度，一貫就是實事求是，面對問題積極解決問題。雖然很可惜民進黨沒有贏得市長選舉，但民主政治本就沒任一黨是永遠執政，選輸難過但一天就過去了。他還是衷心期盼接任的市長，能在他8年打下的基礎上，繼續努力建設基隆，畢竟這才是基隆之福。林右昌也說，自己卸任時，留下了有8年執政經驗的事務官團隊給，有些人是原市府同仁，因為認真積極後來被提拔，有些則是因為認同城市發展願景，從中央或直轄市來基隆打拚賣命的公務員，並非他的人，更不是附庸從屬於他，是基隆也是國家的人才資產。其次也留下了基隆近20年來最好的財政，大幅減債約60億元，還有1、20億元已經跟中央爭取到的經費給謝，認為接任時遠比自己接任時窘迫的財政狀況好得太多。林右昌說，最後自己不但留下了8年改變基隆的政績，也留下了完整的建設藍圖和規劃，這是經過8年反覆討論實踐的成果，在2022年城市博覽會完整呈現給全國民眾，獲得極高的好評，當然謝國樑一定有他自己的想法，不需要全部都照過去的規劃，但至少可以參考，不必從零開始。林右昌表示，自己卸任近2年，但很多事情似乎變得很不一樣，傳市府出現劇烈人事異動，有好多位副處長層級同仁被調往完全非專業領域的單位，業務執行主力的科長層級更是大風吹，有人甚至被一個月調動數次，也有表現優異沒有任何過失的同仁被降調，據聞數十位非常優秀的公務員已離開市府或選擇退休，這都是基隆的損失。林右昌認為，經營市政跟經營企業有異曲同工之妙，人才甚至比錢還重要，有人才才能做事，如果只有唯唯諾諾的奴才，就算有錢也只能幹蠢事。最後林右昌表示，自己擔任市長時從不罵同仁，而是透過討論與誘導帶領同仁，鼓勵大家勇於表達意見，花了8年好不容易打造勇於任事的團隊文化，但現在似乎完全不一樣了，「可想而知，市政府一定發生了什麼事情！」