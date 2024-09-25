金俊秀回憶東方神起時期沒勁敵　看BIGBANG舞臺感到危機提前回國

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▲金俊秀看了BIGBANG表演感受到危機。（圖／MBC YouTube）

▲金俊秀（左）、金在中（右）將以「JX」之名合體開演唱會。（圖／JX YouTube）

2003年以東方神起出道的金俊秀，2009年提出合約訴訟、隔年離開SM娛樂後，受到前公司打壓，幾乎無法登上無線台節目，今（25）日他出演MBC綜藝節目《RADIO STAR》，節目中提到了過去東方神起時期，一直沒有固定的對手，直到第一次看到BIGBANG的《謊言》舞臺後，才前所未有地感受到危機感。金俊秀提到，在東方神起時期他們人氣非常高，之後他們前往日本發展，幾乎有2年左右的時間都只在日本活動，就在那時期，BIGBANG出道了。原本對於東方神起來說，對手一直在換，沒有可以威脅到他們的勁敵，不過就在第一次看到BIGBANG的《謊言》舞臺後，連東方神起的成員們看了都覺得實在是很帥氣。他回憶起BIGBANG的舞臺表演，奔放的風格是當時前所未見的偶像路線，如果說東方神起的風格是連角度都要對齊的話，那BIGBANG就是非常自由的感覺，俊秀感嘆：「非常帥氣，看了以後感受到了危機感。」而在日本獲得巨大成功的東方神起，原本公司的計畫是預計還要再待更長一段時間，就是因為BIGBANG的緣故，才將回國的日程提前了。東方神起是SM娛樂在2003年底推出的五人團體，初始成員為金在中、鄭允浩、朴有天、金俊秀、沈昌珉，2009年金在中、朴有天、金俊秀3人向SM提出合約訴訟，隔年離開公司，另組成JYJ活動，在服兵役、退伍後，3人更專注於個人發展，最近金在中、金俊秀兩人睽違多年宣布合體，將以「JX」之名11月在首爾開演唱會，消息一出讓許多粉絲都相當期待。