是否支持廢死？賀錦麗未表態　任檢察官時曾承諾永不求處死刑

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美國總統大選進入倒數階段，由於自9月20日起一週內全美各地5位死囚伏法，創下20多年來單週新高，讓死刑再度成為討論話題。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）已承諾當選後將積極擴大死刑執行，而民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）雖然長期給外界支持廢死的印象，在擔任加州檢察官時曾承諾永遠不會對被告求處死刑，但是在投入美國總統大選後，賀錦麗卻未對是否支持廢死表態。根據《Axios》報導，民主黨在2016年和2020年的黨綱中曾呼籲終止死刑，不過最新2024年的黨綱已將呼籲廢死的文字拿掉。這份黨綱是在拜登退選前便已擬定，因此外界好奇賀錦麗對於此事有何看法。賀錦麗過去一直反對死刑，於2019年投入民主黨總統初選時，曾在官方競選網站稱死刑是「不道德的、歧視性的、無效的，且是對納稅人資金的嚴重濫用」。但她的競選團隊如今拒絕透露賀錦麗擔任總統後是否會推動廢死。賀錦麗參選後，已針對許多議題修正過去偏向自由派的立場，包括先挺後反「水力壓裂採油禁令」等等，但賀錦麗稱自已價值觀沒有改變。賀錦麗擔任加州檢察官時曾承諾永遠不會對被告求處死刑，而她也說到做到，但她在擔任加州檢察總長時也說過，自己會「依法執行死刑」。