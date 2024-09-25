陳致遠打假球還蹭周思齊！來罵彭政閔、「極度貪婪」黑歷史全被掀

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▲陳致遠曾是兄弟象明星球員，卻涉嫌打假球，被判刑6個月。檢察官在起訴書中痛批他「極度貪婪無恥」。（圖／陳致遠 臉書）

▲陳致遠2022年在脫口秀上說：「我以為我是來罵彭政閔的」，遭網友罵翻。（圖／薩泰爾YT)

中華職棒中信兄弟隊球員周思齊的引退賽在上周末圓滿落幕，然而曾涉嫌打假球的前兄弟象球員陳致遠昨（24日）晚在個人臉書分享了一段過去兄弟象球員為誠泰眼鏡蛇隊應援的影片，引來眾多球迷、網友不滿怒罵。許多人開始回顧他的黑歷史，像是因為打假球被檢察官痛批「極度貪婪」、三度創業三度失敗、被控欠錢、以及他在2年前登上前薩泰爾娛樂節目《炎上》，大言不慚地說：「我以為我是來罵彭政閔的」輕浮發言都隨之被挖出。有著「黃金戰士」的封號的陳致遠，一直是兄弟象的明星球員，在2001年和蔡豐安、彭政閔形成「黃金三劍客」，常為兄弟象得分、贏下球賽。然而2009年底爆發「黑象事件」，陳致遠等人被指控收賄打假球、參與簽賭案，遭到起訴並求刑2年，雖然他始終否認有收賄，但根據2014年高等法院二審宣判的結果，判定陳致遠配合組頭放水，打3場假球、共收了280萬元，被判刑6個月，得以易科罰金。檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」痛斥他的行徑，至今依然有網友常常拿這句話諷刺他。陳致遠在退休後，曾先後開夜店、在花蓮市和同樣因為假球風暴離開球場的球員曹錦輝共同經營烤肉店、原住民餐廳等等，都以賠錢失敗告終。連轉型當通告藝人上綜藝節目，都和老婆林秀琴在2020年遭所屬經紀公司發聲明指控，夫妻倆私接工作、代言等演藝活動，完全無視雙方合約，被公司揚言提告求償。2023年他又爆出財務危機，被車行控告欠錢不還，連5000塊都交不出。雖然陳致遠退役後負面消息不斷，但因為大多數都與棒球無關，球迷大多就抱著「眼不見為淨」的心情，直到2017年，陳致遠參加了評論棒球經典賽的節目，才又逐漸回到公眾視野。2022年他在《炎上》節目上一句：「我以為是來罵彭政閔的」，再度掀起球迷的不滿。由於當年「黑象事件」爆發後，「黃金三劍客」中的陳致遠、蔡豐安皆淪陷，只有彭政閔一人是清白的，當時中華職棒因為這件事面臨解散危機，大批球迷拒絕進場看球，彭政閔選擇一間扛起，拍了一支廣告真情呼喚、希望球迷能回來看球，讓許多人為之動容。而陳致遠身為差點害中華職棒解散的人之一，不但在《炎上》嘻皮笑臉消費彭政閔，如今在周思齊光榮引退之際，又PO出當年兄弟象球員為誠泰眼鏡蛇隊應援的影片試圖憶當年、刷存在感，遭到網友狠批：「做錯事，一句道歉都沒說，傷害了一堆球迷跟球員，就你臉皮最厚，還出來上節目大言不慚，禮義廉恥你教練都沒教嗎？ 尤其是在炎上講恰恰那段，真的超想吐！」