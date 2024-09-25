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美股創新高後平盤震盪！主要指數漲跌互見　道瓊工業指數微跌

記者倪浩軒/綜合報導

▲美股25日開盤後未能延續氣勢，主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌58.28點，約0.13％；標普500指數上漲5.99點，約0.10％（圖／美聯社／達志影像）
▲美股25日開盤後未能延續氣勢，主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌58.28點，約0.13％；標普500指數上漲5.99點，約0.10％（圖／美聯社／達志影像）
美股道瓊工業指數和標普500指數於24日收盤再創新高，道瓊工業指數連續4個交易日創新高，標普500指數則是連續2個交易日創新高。不過，美股25日開盤後道瓊未能延續氣勢，主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌58.28點，約0.13％；標普500指數上漲5.99點，約0.10％；那斯達克指數上漲68.65點，約0.38％；費城半導體指數上漲67.48點，約1.35％。

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根據《CNBC》報導，上週美國聯準會降息後，市場擔憂美國經濟放緩，不過美股依舊保持強勁，有望實現一個積極增長的9月。

瑞銀全球財富管理首席投資官馬塞利（Solita Marcelli）表示，根據歷史經驗，聯準會放鬆貨幣政策而美國經濟仍能維持增長的時刻，股市往往表現良好，但聯準會是否能成功引導美國經濟軟著陸，或者說美國經濟軟著陸能有多成功，依舊至關重要。

本週美國將公布一系列經濟數據，包括8月份新屋銷售數據以及每週失業救濟數據，還有最新的個人消費支出（PCE）物價指數，當進入聯準會的寬鬆週期，這些經濟數據表現正成為投資人更加關注的焦點。

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