東海女大生命喪公車輪下　母發聲明：讓我孩子的犧牲有意義

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台中市客運司機撞死東海女大生，死者林姓女大生的母親於今（25）日委由律師發出聲明，盼政府機關加強道安意識，「我孩子的犧牲才是有意義的」。林母首先感謝東海大學學務長、會計系主任、教官及行政團隊第一時間的關懷、陪伴並協助媒合外界資源。相信女兒能感受到母校對她的愛，帶著微笑離開。至於對於近日社會極力關注巨業客運事件，林母對社會大眾的關懷、問候至為感激。因驟發憾事，尚需調整心情，面對相關事宜，爱婉拒採訪。林母在聲明稿中表示，希望被害人之逝，可促請市府與巨業公司改進，期盼市府實地勘察，審慎評估該事發路口交通標線是否存在設計隱患，或有不宜供公車、貨車等大型車輛通行之狀況，並為相應改善，以免再生憾事。亦期巨業公司確實反省駕駛員職場環境、執業態度、教育訓練等缺失。聘雇制度是否存有不合理的逾時扣薪規定，以致駕駛員面對交通號誌乃至於交通事故時，因恐面對內部處罰，而無法為正確判斷。最後，林母盼整個事故能讓政府機關加強道安意識，保障行人回家的權利，表示「我不希望孩子走在路上，要戴著盔甲保護自己」，也讓用路人更加謹慎，保護自己也保護別人，「我孩子的犧牲才是有意義的」。