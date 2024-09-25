《木曜4》流量暴跌！邰智源坦言壓力大會罵人　鬆口：努力到最後

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▲邰智源坦言《木曜4超玩》流量下降，為此他背負著不小的壓力。（圖／邰智源 IG）

▲邰智源表示自己會戰鬥到最後一刻，《木曜4超玩》也正在嘗試如何求新求變。（圖／邰智源 IG）

YouTube節目《木曜4超玩》有233萬訂閱人數，受到觀眾喜愛，主持人邰智源從電視轉戰網路節目，也讓網友稱讚他勇於嘗試。然而頻道近期點閱率狂掉，最近的影片甚至只剩下10幾萬點閱，和過去巔峰期的1900萬天差地別。昨（24）日邰智源登上Podcast節目《百靈果News》，坦言背負著不小的流量壓力，有時還會因此罵人，但自己會一肩扛起責任，努力到最後，也會和製作人討論未來節目的方向該如何創新。邰智源坦言由於YouTube平台政策方面問題，大型頻道已經不再吃香，因此影片的流量下降許多，這是不可忽視的挑戰，必須在這種情況下，想辦法突破重圍，他認為他和麥卡貝老闆Eric，都是屬於很會殺出一條血路的人，邰智源表示：「我曾和Eric說，除非有一天我們真的不行掛了，我們至少沒有對不起觀眾。」他認為人生都是會不斷改變的，不可能會一成不變，當有變動發生，那就是要想辦法學會應對，邰智源以人生前輩姿態說道：「人生就是自己要贏得漂亮，謝幕要謝得好看。」由於邰智源自己平常也會親自參與企劃，承受著不小的流量壓力，有時還會壓力大到罵人。但正是因為自己一把年紀了，身為戰場上的老將，一定要戰鬥到最後一秒，直到氣絕。他以身作則鼓勵：「雖然會累，但日子還是要過，遇到問題也沒什麼好怕的。」至於未來《木曜4超玩》的發展方向，他透露團隊正在醞釀如何求新求變，會尋找新的創意，讓觀眾覺得耳目一新，即便用相同的內容，但換不同的人來呈現，加入新血來激發出新的火花。