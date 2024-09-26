國內通膨未解、國際燃料走跌　學者：仍支持台電合理反映成本

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9月電價審議會即將召開，近年政府為了控制國內物價，均採「民生緩漲、工業大漲」的調整模式。學者認為，住宅用電不漲可抑低物價居住類的「電費」，但只要調漲商業用電就會造成「外食費」飆漲，然而也呼籲政府讓台電公司回歸正常營運。台電今年4月電價平均調漲11%，其中330度以下住宅用電調漲3%；小商店701至1500度電價調幅5%；產業用電則調漲10%至20%不等，維持「民生緩漲、工業大漲」態勢，企圖維持國內物價穩定。據主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）為2.36％，仍高於「2%通膨警戒線」，顯示國內通膨尚未趨緩。那麼，假如今年10月調漲，是否可能再推升物價？中央大學經濟系教授吳大任受訪分析，下半年物價主要還是受到極端氣候造成蔬果價格、外食費上升，笑說「現在有些店家都不賣高麗菜水餃，改賣韭菜水餃，因為高麗菜太貴了！」緊接著是房租與人力成本，電價相對來講，就是影響到CPI中的住家電費，以及餐飲業者被調電價後轉價的外食費。他進一步解釋，因為CPI直接計算到家庭用電，若調漲住宅用電勢必會直接刺激到物價中的「電費」，因此政府往往都會選擇優先漲商業用電及產業用電。其中，產業用電漲幅雖然較大，造成製造業成本增加，但因為主要是銷往海外，因此除了影響到海外競爭力之外，並不會太影響到國內物價。但若調漲商業用電，則是一個完全不同的情境。他舉例，像是便利商店、餐廳及火鍋店用電量較高，這時候面臨調漲的電價，這些業者會將成本轉嫁給消費者，認為這也是我國「外食費」不斷墊高的原因之一。國際燃料價格居高不下是台電連年虧損的主因，也成為電價不得不調漲的壓力來源。對此，中央大學管理講座教授梁啟源評估，目前國際原油價格約為每桶70美元的低檔價格，緊盯油價的燃氣期貨價格也偏低，煤炭價格也處於低檔，整體燃料價格都趨於穩定。但他也提醒，下半年有2個因素要持續觀察，分別為黎巴嫩及以色列問題是否持續惡化，以及歐美地區是否出現寒冬，推升燃料需求，這些都可以進一步增加台電燃料成本。那當國內物價尚未穩定，國際燃料價格也趨於低檔，是否代表台電漲電價壓力較為趨緩？吳大任解答，即便考慮到物價問題，他仍堅信為了解決台電虧損問題，台電還是有相當大漲電價壓力。他直言，2022年俄烏戰爭時，國際能源價格就大幅上升，當時政府為了控制國內物價，不讓中油、台電合理漲跌，逼迫國營事業去吸收成本上升後果，「我是覺得它（政府）有點便宜行事，才會造成今天的困境。」吳大任表示，國營事業本質上還是一個將本求利的公司，沒有義務幫台灣政府來解決通膨問題，認為當初如果真的要考量到國內弱勢、產業發展，就應該是由內政部、經濟部或國防部來編列預算照顧自己想要照顧群體，並非全盤要台電、中油吸收。雖然台電目前已經將部分的漲價成本交由教育部、交通部編列預算，但假如早點一點採取這樣作法，台電也不用為了承擔政策責任而產生龐大虧損，而是回歸對於電力設備投資，確保我國電力環境能夠安全。而梁啟源認為，台電財務虧損是受到能源配比的影響。據台電網站計算，核電發電成本為每度1.13元，燃氣則是2.98元，而近期政府大力推展的光電及風電，分別為3.84元及4.23元。他比較，現在台灣核能發電量約100億度，相較於2014年的核能發電400億度減少300億度，換算下來到今年底就相差1080億元；明年3月當核3廠2號機除役後，該年發電差額會增加至1200億元，如此龐大差額就會成為台電虧損主要原因。他也提醒，這還是維持在國際燃料價格穩定在低檔的試算，倘若國際能源價格隨著以黎衝突，或歐美燃氣需求推升，那無論是中油獲台電，虧損狀況只會愈來愈嚴重。對於能源政策說法，吳大任也表示相同意見，認為今年7月核三廠1號機下來後，接下來要檢驗10月進入空污季後，在核能減少、燃煤少開的情況下，必須要增加多少燃氣機組，屆時將會增加更多發電成本，尤其現在天然氣接收站都尚未完成下，無論是燃氣運輸或儲存都會成為問題。