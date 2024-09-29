盼收入增7.5％！泰國觀光局擬定2025年計劃　遊泰五大必做之事曝

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▲泰國觀光局在本月底召開記者會公開2025年的觀光計劃。（圖／泰觀局提供）

▲泰國觀光局計劃為「新生代」客群推出促銷活動。（圖／泰觀局提供）

泰國觀光產業逐步復甦，泰國觀光局在本月底召開記者會公開2025年的觀光計劃，會中強調觀光產業對泰國經濟的重要性，當局設定2025年觀光收入增長為7.5%的目標，比今年泰國GDP增長1.7%，目標國際旅客3,900萬人次、國內觀光旅客人數超過2.05億。泰國觀光局長Thapanee Kiathpaibool 女士表示，泰國觀光局意識到2025年會是一個充滿挑戰的一年，泰國觀光局致力於推動觀光產業的需求與供給，以及提高泰國的生態旅遊，目標是強調泰國觀光業為推動國家社會經濟發展的關鍵動力，同時確保國家作為是世界級旅遊目的地。2025年「泰國魅力」(Thai Charms) 與 「隱藏的必遊寶藏城市」(Hidden Gem Cities) 將成為旅遊主題，激發更多民眾進行全國旅遊。五大必做之事（5 Must-Do）包括「必嚐」（Must Test）—泰式料理、「必試」（Must Try）—泰拳、「必買」（Must Buy）—泰國時尚服裝及當地產品、「必尋」（Must Seek）—新的旅遊秘境及新旅遊體驗、「必看」（Must See）—泰國節日。以推廣 「隱藏的必遊寶藏城市」作為城市行銷，期盼實現各城市旅遊收益分配更平均。國際市場方面將著重在推動2024年全球23個市場的成長潛力，泰國觀光局將鼓勵航空公司增加赴泰國的航班，並增加全新航線，同時利用泰國拍攝的連續劇、電影和MV吸引國際旅客。對於短途國際市場，泰國觀光局將旅客分為「新生代」及「高端客戶」。將推出促銷活動，主要吸引來自中國、日本、韓國和台灣的新生代旅客；同時鎖定目標客群Y世代、家庭及高收入旅客，推出高品質的旅遊產品。