高球／台將俞涵軒首回合抓六鳥無柏忌！繳66桿佳績　暫居並列領先

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2024大大數位女子公開賽第一回合於東華菁英高爾夫俱樂部進行首回合比賽，今年102位6國好手在這場總獎金新台幣300萬元的賽事，努力爭取新台幣54萬元冠軍獎金。儘管天候穩定，氣溫適宜，但在前一晚雨勢影響下的球道稍微潮濕，不過這並未阻止選手們拿出最佳表現。今年加入台巡賽行列的年輕女將俞涵軒自出發後一路領先，本回合共打出6鳥0柏忌，安禾佑、張靖翎也不遑多讓，在進入後半段後逐漸趕上，三位好手今天各自繳出低於標準桿6桿的66桿成績暫時並列第一。同樣也在今年考進台巡賽的日本選手坂口瑞菜子，則是打出來台迄今最佳的單回合成績，她本日共5鳥進帳且未出現任何柏忌，目前以低於標準桿5桿67桿一桿之差，暫時單獨排名第四。自美國返台並在年初台巡資格賽以並列第一名的狀元之姿正式加入後，處於菜鳥年的俞涵軒在上半年數場比賽中持續有著穩定且不錯的表現，來到本屆大大數位女子公開賽後，她的擊球優勢進一步爆發，進而創造出全天的領先地位。「只有第10和後九的第8洞沒能上球道，今天木桿和鐵桿確實讓我能夠推進更多小鳥，上果嶺的落點都能維持在洞口前4到6碼內。基本上第一回合的旗位都相當友善，讓我掌握不錯的進攻角度，之後兩天勢必會有更多挑戰等著我，我只希望自己能夠盡量以平常心面對每一桿。」俞涵軒賽後說道。安禾佑打出更高的上球道率和上果嶺率，全場開球僅錯失一洞球道，同時更紮實的進攻果嶺球（共16洞標準桿上果嶺）和高效的推桿表現，更有助於她迅速擠進領先組，最終以並列首位為明天的比賽打好基礎。安禾佑因為Par第一洞第三桿 175碼的五號鐵桿打短，後續吞下柏忌，但該洞之後她就未再出現任何擊球失誤，特別到了後九洞之後鐵桿更加精準，博蒂推也都能完全把握住，「今天許多抓鳥的球洞第一推都維持在3碼內，有一洞甚至差點切進洞；原本昨天以為這幾天果嶺都會很難推，起伏和順逆草紋都讓人難以判斷推桿路線，沒想到會表現得那麼棒。」同樣並列第一名的張靖翎，本日則是再度拿出之前兩場冠軍的精湛演出，尤其是進攻果嶺球的完美執行，「張靖翎賽程結束後，緊接著前往練習場調整自己的木桿狀態，希望能有更全面的發揮讓自己持續保持領先。