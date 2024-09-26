籃球／南山雙勝！換帥擊敗前東家　松山83：77險勝連雲港外語學校

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2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽在台北體育館開打，尋求HBL衛冕的南山高中，由林育正出任新總教練，對前球隊能仁拿下的第1勝，林育正曾經在101學年度與102學年度帶領能仁家商，隨後前往對岸發展，去年返台加入臺南台鋼獵鷹教練團，接著重回高中，出任南山高中總教練。上學年度HBL MVP與新人王的黃瀚陞，攻下南山全隊最高的19分，剛代表中華隊參加U18亞青男籃賽的他覺得收獲很多，南山女籃最後3分57秒讓陽明高中1分未得，打出13：0的攻勢，87：78演出逆轉秀，從男生教練團成為女籃總教練，松山高中以83：77險勝連雲港外語學校，連雲港是疫情後來台的首支對岸籃球隊，雖然逆轉失敗，連雲港全隊上下都覺得從松山快速的球風中學習到很多。