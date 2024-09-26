市場靜待8月PCE等更多經濟數據！美股互有漲跌　道瓊下挫293點

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美股道瓊工業指數和標普500指數於24日收盤再創新高，不過25日未能延續氣勢，從創紀錄高位回落，市場重新聚焦於美國的經濟表現，投資人靜待週四將公布的第二季度GDP，以及週五將公布的個人消費支出物價指數（PCE）等關鍵數據，美股主要指數25日收盤互有漲跌。綜合《CNBC》等外媒報導，由於高昂的抵押貸款利率和價格，使買家大多持觀望態度，美國8月份新屋銷售繼上月大幅增長之後出現下滑，按月大跌4.7%至71.6萬間，雖比預期的70萬間多，但升勢被扭轉，顯示潛在買家仍然審慎，引發市場對美國房地產市場的擔憂。人們還把注意力集中在本週將出爐的PCE物價指數、最新失業救濟金申請人數等，聯準會（Fed）所看重的通膨指標。分析認為，隨著更多經濟數據公布，將為聯準會下一步降息提供更多線索。25日收盤，美股道瓊指數下跌293.47點，或0.7%，收41914.75點；那斯達克指數上漲7.68點，或0.04%，收18082.21點；標普500指數下跌10.67點，或0.19%，收5722.26點；費城半導體指數上漲40.75點，或0.80%，收5132.52點。報導指出，儘管在聯準會宣布久違的降息後，投資人對經濟放緩的擔憂仍然揮之不去，但央行的利率舉措已經幫助標普500指數擺脫了一般相對疲軟的9月走勢。瑞銀全球財富管理首席投資官馬塞利（Solita Marcelli）在週三的一份報告提到，根據歷史經驗，聯準會放鬆貨幣政策而美國經濟仍能維持增長的時刻，股市往往表現良好；不過，聯準會能否成功引導美國經濟軟著陸，或者說美國經濟軟著陸能有多成功，依舊至關重要。