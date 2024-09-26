曾因嘲諷罕病律師遭撻伐！王志安禁入台5年訴願被駁　要告移民署

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中國媒體人王志安，今年年初受邀參加脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，聲稱台灣選舉的造勢場合像一場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」等言論，暗諷民進黨不分區立委提名人、身障律師陳俊翰，甚至做出模仿身障人士的動作，引發輿論批評，他也因此被移民署禁止來台5年。25日他在社群平台X上，聲稱訴願遭駁回，指控是民進黨對他的報復。王志安25日晚間在社群平台X貼出行政院的函件，內容顯示他訴願被駁回，維持原裁定，5年不得以觀光名義入台。王志安揚言，接下來要正式起訴「中國民國移民署」，認為此事涉及民進黨對他言論的報復，屬於政治裁定，所謂的違反兩岸人民管理條例只不過是藉口。王志安強調，雖然他知道這場訴訟不好打，但他不會放棄，還打下：「我就要看看，中華民國的司法體系，是否能超越黨派，為大陸地區的人民，提供救濟。也想親身經歷一番，中華民國的司法活動。」王志安是中國官媒《央視》的前記者，2019年被封殺後旅居日本，爭議不斷的他，還被質疑是否為中國安插在海外的特務，故意以「小罵大幫忙」的方式，干擾人們對大事件的認知。至於疑似被王志安影射的身障律師陳俊翰，則因感冒引起併發症而於2月中旬辭世，罕病基金會並拒絕收受王志安以「誠懇道歉」的名義，捐出的100萬日圓款項。