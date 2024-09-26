7-11美式、厚乳拿鐵買2送2！限3天喝到教師節　珍奶也10元多一杯

只有3天！7-11歡慶Open point會員達1800萬人，自9月27日起大杯美式、厚乳拿鐵買2送2優惠，還有精品生椰厚拿鐵、水果茶、冰黑糖珍珠撞椰奶10元多一杯，優惠一路喝到教師節；全家除了即起有特大杯拿鐵、甘蔗檸檬、好喝奶茶第2杯10元外，還有康康五優惠的冰淇淋買一送一必吃。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月27日至9月29日
◾大杯美式咖啡買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾冰黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
📍APP｜9月25日至9月30日
◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）
◾大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，6.7折（原價75元、特價51元）
◾風味系列指定冰飲任選買8送4，6.7折（原價65元、特價44元）
◾英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，6.7折（原價35元、特價24元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月27日起至9月29日
◾杜老爺曠世奇派草莓大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾UCC無糖咖啡買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒味思萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍門市｜即日起至9月29日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬／特大冰凍凍好喝奶茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
🔎點此查詢福爾摩沙茶館販售店舖
📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至10月4日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜9月18日至12月31日（持聯邦信用卡/金融卡付款，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
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📍門市｜9月27日至9月29日
◾大杯美式咖啡買2送2，5折（原價45元、特價23元）
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◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
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📍APP｜9月25日至9月30日
◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）
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📍門市｜9月27日起至9月29日
◾杜老爺曠世奇派草莓大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
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◾農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
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📍門市｜即日起至9月29日
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◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
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◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
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🟡萊爾富
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◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）