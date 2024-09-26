7-11美式、厚乳拿鐵買2送2！限3天喝到教師節　珍奶也10元多一杯

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▲7-11指定品項第二杯10元，包含精品生椰厚拿鐵、水果茶。（圖／7-11提供）

▲國際咖啡日優惠，7-11自9月27日起大杯美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

▲7-11教師節咖啡買8送4。（圖／翻攝自APP）

▲全家康康五優惠，無糖咖啡、杜老爺草莓雪糕買一送一。（圖／全家提供）

▲全家大杯拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1，或單杯特價29元。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi café 大杯系列特濃美式或特濃拿鐵，享同品項冰熱任選買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲使用指定支付方式，天天於萊爾富購買指定咖啡品項，贈同品項咖啡兌換券乙張。（圖／取自聯邦銀行）

▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）

只有3天！7-11歡慶Open point會員達1800萬人，自9月27日起大杯美式、厚乳拿鐵買2送2優惠，還有精品生椰厚拿鐵、水果茶、冰黑糖珍珠撞椰奶10元多一杯，優惠一路喝到教師節；全家除了即起有特大杯拿鐵、甘蔗檸檬、好喝奶茶第2杯10元外，還有康康五優惠的冰淇淋買一送一必吃。◾大杯美式咖啡買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾冰黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）◾大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，6.7折（原價75元、特價51元）◾風味系列指定冰飲任選買8送4，6.7折（原價65元、特價44元）◾英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，6.7折（原價35元、特價24元）◾杜老爺曠世奇派草莓大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾UCC無糖咖啡買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾舒味思萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰寒天甘蔗檸檬／特大冰凍凍好喝奶茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）