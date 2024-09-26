黎巴嫩風險升級　法美聯手提議推動停火21天

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法新社報導，隨著以色列對真主黨(Hezbollah)的致命攻擊導致的死亡人數不斷攀升，法國25日在聯合國與美國的外交行動中，提出一項在黎巴嫩停火21天的提議。就在美國總統拜登(Joe Biden)和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在聯合國會談後不久，法國在安理會的緊急會議中提出這項提案。法國外長巴霍(Jean-Noel Barrot)表示，這兩個西方大國提議「暫時停火」21天，讓「談判能夠進行」。巴霍說，優先要務是讓所有行為者堅決地踏上降低風險(De-escalation)之路。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)呼籲在黎巴嫩立即停火，他並警告情勢即將失控。以色列駐聯合國大使達諾(Danny Danon)在進入會場前告訴記者說，以色列感謝所有透過外交來做出誠摯努力、以避免情勢升級和全面戰爭的人們。「我們將根據國際法，動用一切可供我們使用的手段來實現我們的目標」。在這場暴力衝突發生之前，各方未能在加薩(Gaza)達成停火協議。以色列近1年來一直試圖在加薩殲滅伊朗的另一個盟友哈瑪斯(Hamas)。伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)則警告，最近數週來一直克制沒有對以色列展開報復攻擊的德黑蘭，有可能不會再受到限制。他表示，這個地區正瀕臨全面災難的邊緣，一旦不受限制，這個世界將面臨災難後果。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，這個地區升級的風險嚴重。自從哈瑪斯在去年10月7日突襲以色列以來，布林肯已走訪中東10次。更多中央廣播電臺新聞